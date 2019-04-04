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Парламентские выборы в Абхазии

Назначена дата проведения президентских выборов в Абхазии

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Выборы президента Абхазии (3)
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Сессия Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия состоялась в четверг 4 апреля.

СУХУМ, 4 апр - Sputnik, Бадри Есиава. Выборы президента Абхазии состоятся 21 июля 2019 года, за такое решение проголосовали депутаты Парламента республики в четверг 4 апреля, передает с места корреспондент Sputnik.

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© Foto/ Screenshot: Абаза-ТВ
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Законопроект представил коллегам спикер Народного Собрания Абхазии Валерий Кварчия. Он отметил, что действующий глава государства вступил в должность 25 сентября 2014 года и согласно Конституции страны следующие выборы должны пройти не раньше 25 июня и не позже 25 июля.

Парламентарии Батал Табагуа и Рауль Лолуа предложили провести выборы президента раньше - 14 июля. Связано это был с тем, что избирательные участки, как правило, открываются в школах страны, и на участках работают педагоги, у которых в летний период начинается отпуск, и это может помешать их законному отдыху.

За проведение выборов президента Абхазии 21 июля проголосовали 20 депутатов Парламента, 11 были против и один воздержался.

Темы:
Выборы президента Абхазии (3)
Теги:
Парламент, выборы


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