Назначена дата проведения президентских выборов в Абхазии

СУХУМ, 4 апр - Sputnik, Бадри Есиава. Выборы президента Абхазии состоятся 21 июля 2019 года, за такое решение проголосовали депутаты Парламента республики в четверг 4 апреля, передает с места корреспондент Sputnik.

Законопроект представил коллегам спикер Народного Собрания Абхазии Валерий Кварчия. Он отметил, что действующий глава государства вступил в должность 25 сентября 2014 года и согласно Конституции страны следующие выборы должны пройти не раньше 25 июня и не позже 25 июля.

Парламентарии Батал Табагуа и Рауль Лолуа предложили провести выборы президента раньше - 14 июля. Связано это был с тем, что избирательные участки, как правило, открываются в школах страны, и на участках работают педагоги, у которых в летний период начинается отпуск, и это может помешать их законному отдыху.

За проведение выборов президента Абхазии 21 июля проголосовали 20 депутатов Парламента, 11 были против и один воздержался.