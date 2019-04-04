Высшая и исключительная меры наказания для наркодилеров введены в Абхазии

Депутаты Народного Собрания Абхазии внесли изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Абхазия в четверг 4 апреля.

СУХУМ, 4 апр - Sputnik, Бадри Есиава. Парламент Абхазии принял законопроект в третьем окончательном чтении, который предусматривает высшую меру наказания – пожизненное лишение свободы – и исключительную меру наказания – смертную казнь – за ввоз и вывоз наркотических средств в особо крупном размере.

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Законопроект, инициированный депутатом Парламента Дмитрием Дбар, представил на рассмотрение коллегам Валерий Агрба.

Напомним, в мае 2018 года Сухумский городской суд вынес троим россиянам – Кемалу Османову, Дмитрию Нестерне и Эльдару Мамедову – обвинительный приговор. Кемал Османов за незаконное приобретение, хранение наркотиков в особо крупном размере для сбыта получил 15 лет лишения свободы и штраф 300 тысяч рублей. Дмитрий Нестерня был приговорен к 18 годам колонии и штрафу в 350 тысяч рублей, а Эльдару Мамедову назначили пожизненное заключение и 300 тысяч рублей штрафа.

Однако адвокаты осужденных в своих жалобах обратили внимание суда кассационной инстанции на нарушения уголовного и уголовно-процессуального законов, допущенных Сухумским городским судом в ходе слушания дела.

31 июля 2018 года Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда изменила приговор в отношении Мамедова, назначив ему 15 лет лишения свободы со штрафом 250 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Депутат Валерий Агрба отметил, что одно из главных существенных нововведений связано с тем, что теперь будет невозможно смягчить наказание за незаконный оборот наркотических средств с целью сбыта.

"Наряду с лишением свободы, права занимать определенные должности или штрафа, предлагается ввести высшую меру наказания – пожизненное лишение свободы – и исключительную меру наказания – смертную казнь", - сказал Агрба.

При этом на исполнение наказания в виде смертной казни в 2007 году в Абхазии введен мораторий, действующий по настоящее время.

Агрба также подчеркнул необходимость внесения изменений в Кодекс о судопроизводстве по административным делам и создания условия по минимизации ДТП с участием людей, находящихся в наркотическом опьянении.

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Законопроект народные избранники приняли в третьем и окончательном чтении. Он вступит в силу с момента его официального опубликования, а его нормы вступят в силу с 1 января 2020 года.