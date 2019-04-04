Строительство нового мусорного полигона в Гулрыпшском районе начнется в 2019 году

Специальная техника, по словам премьер-министра Абхазии Валерия Бганба, будет перерабатывать мусор, а также сортировать полиэтилен, железо, металл и другие отходы.

СУХУМ, 4 апр- Sputnik, Асмат Цвижба. Средства для строительства нового мусорного полигона в Гулрыпшском районе заложены в Инвестиционную программу развития Абхазии на 2020-2022 годы, сообщил премьер-министр Абхазии Валерий Бганба на брифинге, посвященном вопросам обращения с отходами производства и потребления в Абхазии 4 марта.

"В Инвестиционную программу заложены денежные средства в размере 120 миллионов рублей. В мае должно состояться заседание Межправительственной комиссии в Сухуме. После того, как произойдет финансирование, начнутся проектные работы, которые, конечно же, займут определенное время. Мусор будет перерабатываться, прессоваться и только затем попадать для хранения в полигоне, все это будет учтено", - добавил он.

Специальная техника, по словам премьер-министра, будет перерабатывать мусор, а также сортировать полиэтилен, металл и другие отходы.

"Будет оставаться только органика, которая будет прессоваться и храниться в определенном месте. Пока что это реальный выход, который мы видим и это, конечно же, займет время", - объяснил он.

Премьер-министр также отметил, что задача по строительству районных полигонов стояла перед правительством еще в рамках программы Инвестиционного развития Абхазии на 2017-2019 годы.

"Однако, ни один район, кроме Гагрского, не принял меры для поиска места под эти полигоны. К сожалению, планировать их без выбора участка невозможно. Думаю, нам нужно более серьезно относиться к этой проблеме в районах. Чтобы решить эту проблему, нам нужен будет не только один полигон, но и еще несколько в восточной и западной части Абхазии", - добавил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Валерий Бганба

Кроме того, премьер-министр рассказал о ходе работ, связанных с решением вопроса организации работы Сухумской городской свалки в микрорайне Маяк. По его словам, на сегодняшний день за счет средств республиканского бюджета была построена новая дорога, ведущая к свалке через улицу Проспект Аиааира, а также вырыт новый котлован, в который уже утилизируют мусорные отходы.

© Sputnik / Асмат Цвижба, Акоп Кущян За чистый воздух: жители Маяка требуют закрыть городскую свалку

"Необходимая дорога уже построена, вырыты котлованы, в которые ссыпается мусор. Правда, пока что машины ездят через Маяк. К сожалению, мы сегодня узнали, что жители улиц вдоль Проспекта Аиааира против того, чтобы мусорные машины проезжали мимо них. Мусорные машины ездят мимо многих жилых домов и, если мы будем так говорить, то не уберем мусор из города", - добавил Бганба.

3 декабря жители Маяка собрались на бессрочную акцию возле сухумской школы № 12 с требованием закрыть свалку, которая находится примерно в трехстах метрах от дороги и учебного заведения.

Раньше свалка не мешала жить людям. Но за последние годы она расширилась и занимает уже около 60 гектаров. Жители Маяка, Старого поселка, Нового района и села Гумиста стали ощущать токсичные запахи. Протестующие заявили, что акция завершится только тогда, когда президент Абхазии даст письменный ответ по решению наболевшего вопроса.

Незванный мусор: чего не ждут жители Гулрыпшского района>>

Акция продолжалась два дня. Местные жители дежурили, чтобы машины с отходами к свалке не проехали. МУП "Спецавтохозяйство" (САХ) в течение этого времени городской мусор складировало в контейнерах, которые стоят на территории предприятия.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал распоряжение по решению проблемы с утилизацией мусора вечером 4 декабря.

В марте правительство Абхазии выделило 36 гектаров земли для создания полигона бытовых отходов в селе Кацикыт Гулрыпшского района.