Второй Сухумский международный кинофестиваль SIFF 2019 пройдет в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандеры с 4 по 8 апреля 2019 года.

СУХУМ, 4 апр - Sputnik, Бадри Есиава. Второй Сухумский международный кинофестиваль SIFF 2019 открылся в Сухуме в четверг 4 апреля.

Ведущие церемонии открытия Милана Ломия и Тимур Аршба, которые предстали перед публикой в образах "кино" и "Абхазии", передали слово председателю жюри кинофестиваля, российскому режиссеру и продюсеру Алексею Федорченко. Делясь собственным опытом, он отметил, что снимать короткометражное кино чрезвычайно сложно.

"Прежде чем снять короткометражный фильм, я снял четыре полнометражных. Поэтому, я с удовольствием принимаю приглашения на такие фестивали и считаю, что по настоящему удивиться, научиться чему то можно только на таких фестивалях. Кто, как не режиссеры короткометражных фильмов, ломают устоявшиеся традиции и схемы", - сказал Федорченко.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие второго сухумского кинофестиваля

Официальное открытие Второго Сухумского международного кинофестиваля объявил его председатель, абхазский режиссер Вячеслав Аблотия, который признался в том, что остался под сильным впечатлением от увиденных архивных кадров об Абхазии, ее жителях и достопримечательностях.

Аблотия также выразил гордость молодыми абхазскими режиссерами и удовольствие тому, что в республике развивается кинематограф, но медленно.

"Наша молодежь прекрасна, делает первые шаги в кино, мы тихо-тихо занимаемся кино, но все это идет очень медленно. Все то, что мы делаем, я воспринимаю, как "домашние" радости. Надеюсь, с сегодняшнего кинофестиваля эти "домашние" радости перерастут в международные", - сказал Аблотия.

Приветственное и поздравительное письмо от президента Абхазии Рауля Хаджимба на церемонии открытия зачитал советник главы государства Владимир Зантария. В обращении, в частности, говорилось, что усилия Госкомитета республики по молодежной политике укрепляют международный имидж Абхазии, несмотря на препятствия со стороны определенных политических сил.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие второго сухумского кинофестиваля

"Примечательно, что расширяется география кинофестиваля, охватывающая дружественную Россию, страны Европы, Азии, Ближнего востока, Северной Африки. Уверен, что наиболее яркие и талантливые кинопроекты, отобранные для кинофестиваля, получат достойную оценку зрителей и кинокритиков", - написал президент.

Глава государства также в письме выразил радость от того, что свою нишу на этом кинофестивале заняли молодые абхазские режиссеры, сценаристы, кинооператоры, успешно работающие в жанре киноновелл и других короткометражных фильмов.

Для присутствующих на открытии кинофестиваля зажигательные национальные танцы исполнила шоу-группа "Апсны". Танец с кинжалами одного из артистов вызвал особый восторг зрителей.

Первой картиной, которую показали на втором Сухумском кинофестивале, стала "Братство Маргариты" режиссера Артура Пинхасова, который приехал в Абхазию вместе со всей своей кинокомандой.

На конкурс 2019 года поступило около 3000 заявок от иностранных режиссеров, из которых отобрали 30 короткометражных фильмов. В число номинантов вошли участники из Испании, Франции, Германии, Южной Кореи, Польши, Косово, Ирана, Эстонии, Туниса, Италии, Румынии, Греции, Китая, Казахстана, Андорры, Турции, России, Белоруссии и Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие второго сухумского кинофестиваля

В жюри вошли российские режиссеры Алексей Федорченко и Нигина Сифулаева, победитель SIFF 2018 года Ирина Волкова, кинокритик из Голландии Майк Нафс, абхазский режиссер Ада Квирая.

Приглашенные звезды театра и кино - актер, дважды лауреат премии "Ника" за лучшую мужскую роль Александр Яценко и российская актриса Зоя Бербер.

Информационное агентство Sputnik Абхазия выступает генеральным информационным партнером фестиваля.