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Пресс-конференция по итогам деятельности Международного Комитета Красного Креста в Абхазии

"Мы ждем": фотовыставка о пропавших без вести пройдет в районах Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Мобильная фотовыставка Международного Комитета Красного Креста в Абхазии о поисках пропавших без вести будет показана во всех районах Абхазии.

СУХУМ, 5 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Фотовыставка "Мы ждем", посвященная пропавшим без вести во время Отечественной войны народа Абхазии, пройдет в городах республики с 12 апреля по 3 мая, рассказал Sputnik глава миссии Международного Комитета Красного Креста в Абхазии Максим Забалуев.

© Sputnik / Асмат Цвижба
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В экспозиции будет представлено 30 фотографий, которые расскажут посетителям о работе Красного Креста по поиску пропавших без вести в 1992-1993 годах.

"Мы назвали выставку "Мы ждем", потому что семьи ждут ответ о местонахождении их родственников, ждут, когда они смогут выйти из состояния этой неопределенности. Мы сочувствуем их боли и делаем все возможное, чтобы ее облегчить. Мы думаем о каждой матери, брате, сыне, которую ждут вести о любимых и на этой выставке хотели бы поговорить об этой проблеме", - рассказал глава миссии.

По словам помощника главы миссии Международного Комитета Красного Креста в Абхазии Бориса Казанба, основная цель выставки – привлечь население Абхазии принять участие в работе комитета.

"Мы надеемся, что сможем привлечь активное население Абхазии, которое обладает информацией о возможных местах захоронения лиц, пропавших без вести. Эта информация в будущем сможет принести большую пользу в ходе работ по поискам и идентификации тел", - добавил он.

Мобильная фотовыставка будет показана во всех районах Абхазии. Официальное открытие пройдет в Центральном выставочном зале Сухума 12 апреля, в Гулрыпш фотографии "переедут" 15 апреля, в Очамчыру 18 апреля. В Гале увидеть снимки можно будет 22 апреля, а в Ткуарчале 25 апреля. 29 апреля фотовыставку покажут в Гагре, а завершится выставка в Гудауте 2 и 3 мая.

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