Абхазский фест: как открывали праздник кино в Сухуме

О том, как прошла церемония открытия главного кино события в Абхазии, кто первым прошел по красной дорожке, почему гости волновались и чего ждут зрители, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

В ожидании открытия

К открытию второго Сухумского международного кинофестиваля подошли основательно. Еще на подходе к РУСДРАМу, где и будет проходить фестиваль с 4 по 8 апреля, сотрудники автоинспекции Абхазии перекрыли дорогу и регулировали движение автомобилей. К шести вечера у театра собралось немало людей, и для того, чтобы их ожидание было не утомительным, на улице играла музыка. Волонтерам SIFF аудиотека явно нравилась.

У баннера кинофестиваля время от времени выстраивались очереди. Девушки в вечерних платьях поодиночке или же в компании друзей фотографировались на память и выкладывали фото в соцсети, как говорится, не отходя от "кассы". Ребристый ствол стоявшей рядом пальмы пару раз даже использовали под вешалку для верхней одежды.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие второго Сухумского международного кинофестиваля SIFF 2019

В фойе театра встретил своего лектора по немецкому языку Риту Ачба, с которой мы давно не виделись. Она рассказала, что планирует посмотреть фильм режиссера из Германии, вошедшего в конкурсную программу, но показ этот был запланирован на другой день, а до начала церемонии открытия еще было время для чашечки кофе на Брехаловке.

По микрофону объявили, что звездные гости фестиваля вот-вот должны подъехать и попросили всех освободить проход. Спустя несколько минут подтянулись конкурсанты, которые влились в общую массу людей.

Звездного "десанта" все не было. Первым же в РУСДРАМ по красной ковровой дорожке прошел спикер абхазского Парламента, а вслед за ним и члены правительства страны.

Железный кордон был снят. Инспекторы позволили проехать к театру трем иномаркам, из которых вышли члены жюри и приглашенные кинозвезды. Под аплодисменты поклонников кинематографа они стремительно прошли в здание.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие второго Сухумского международного кинофестиваля SIFF 2019

"Живое" кино

Официальная церемония открытия второго Сухумского кинофестиваля началась. Свет в зале погас и зажегся на сцене. На большом экране появились знакомые черно-белые кадры. Это был первый фильм в истории человечества под названием "Прибытие поезда", снятый в 1896 году братьями Люмьер. Говорят, что во время первого сеанса этого документального кино люди в панике выбежали из зала, но в наши дни публику не легко напугать. Никто своих мест не покинул.

Ведущие церемонии открытия Милана Ломия и Тимур Аршба вышли на сцену в образах "кино" и "Абхазии". Правда, зрители об этом узнали не сразу. Они спорили о киноискусстве, о том, что их объединяет и разделяет, узнавали друг друга и шутили. Надо признать довольно креативно.

Своими искрометными танцами раззадорила зрителей шоу-группа "Апсны". Танец с кинжалами одного из артистов вызвал особый восторг зрителей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Малия👸🏽 (@_s.maliya_) 5 Апр 2019 в 1:20 PDT

Отрадно, что организаторы кинофестиваля в лице Госкомитета по молодежной политике Абхазии решили отойти от уже приевшихся в нашем обществе форм мероприятий, где долго и утомительно звучат высокопарные речи. В этом случае все было грамотно скомбинировано.

Слово взял председатель жюри кинофестиваля, российский режиссер и продюсер Алексей Федорченко, который подчеркнул, что снимать короткометражное кино сложнее, чем полный метр.

"Прежде чем снять короткометражный фильм, я снял четыре полнометражных. Поэтому, я с удовольствием принимаю приглашения на такие фестивали и считаю, что по настоящему удивиться, научиться чему то можно только на таких фестивалях", - сказал он.

Официальное открытие Второго Сухумского международного кинофестиваля объявил его председатель, абхазский режиссер Вячеслав Аблотия, который поделился радостью успехам местных молодых кинематографистов.

"Наша молодежь прекрасна, делает первые шаги в кино, мы тихо-тихо занимаемся кино, но все это идет очень медленно. Все то, что мы делаем, я воспринимаю, как "домашние" радости. Надеюсь с сегодняшнего кинофестиваля эти "домашние" радости перерастут в международные", - сказал Аблотия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие второго Сухумского международного кинофестиваля SIFF 2019

Приветственное и поздравительное письмо от президента Абхазии Рауля Хаджимба на церемонии открытия зачитал советник главы государства Владимир Зантария.

Настал момент для показа первого внеконкурсного полнометражного фильма на кинофестивале режиссера Артура Пинхасова, который сам мирно сидел в первом ряду, пока к нему не спустился ведущий.

Стоматолог по профессии, российский режиссер Пинхасов старался поддержать веселое настроение Тимура Аршба и не уступал ему в чувстве юмора. Беседа продолжилась уже на сцене, куда вышла вся съемочная группа. Кинематографисты заметно волновались, но смогли быстро адаптироваться.

"Я никогда не видела Абхазию и это (фестиваль кино - ред.) такой замечательный повод. Тут так все серьезно. Мы, правда, очень волнуемся. У нас не короткий метр, мы займем ваше время и надеемся, что это будет не зря", - сказала российская актриса, одна из главных героинь сериала "Реальные пацаны" на ТНТ Зоя Бернер.

Амра из Сухума поделилась впечатлениями с корреспондентом Sputnik об открытие Сухумского кинофестиваля. Она рассказала, что присутствовали на его первом открытие в 2018 году и решила не пропускать это событие в этот раз тоже. Девушка, по ее собственному признанию, не пожалела, что пришла.

Илона приехала на фестиваль из Гудауты, чтобы, по ее словам, стать частью мероприятия международного уровня.

"Очень здорово, что к нам в гости стали приезжать творческие люди, в частности режиссеры, показывают свои работы у нас дома. Хочется, чтобы подобные события проходили у нас не раз в год, а чаще", - поделилась Илона.

Вечер был легким, позитивным и познавательным, отметила гостья кинофестиваля Рада из Сухума.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие второго Сухумского международного кинофестиваля SIFF 2019

"География участников приятно удивила. По мере возможности буду ходить смотреть фильмы все дни фестиваля. Желаю море положительных эмоций участникам и гостям. Надеюсь, мы друг другу понравимся", - сказала она.

На конкурс SIFF 2019 года поступило около 3000 заявок от иностранных режиссеров, из которых отобрали 30 короткометражных фильмов. В число номинантов вошли участники из Испании, Франции, Германии, Южной Кореи, Польши, Косово, Ирана, Эстонии, Туниса, Италии, Румынии, Греции, Китая, Казахстана, Андорры, Турции, России, Белоруссии и Абхазии.

В жюри вошли российские режиссеры Алексей Федорченко и Нигина Сифулаева, победитель SIFF 2018 года Ирина Волкова, кинокритик из Голландии Майк Нафс, абхазский режиссер Ада Квирая.

Приглашенные звезды театра и кино - дважды лауреат премии "Ника" за лучшую мужскую роль Александр Яценко и российская актриса Зоя Бербер.

Информационное агентство Sputnik Абхазия выступает генеральным информационным партнером фестиваля.