20:49 05 Апреля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.41
  • EUR73.44
Поиск

Украина и НАТО начали учения в Черном море

© Sputnik / Стрингер
В Абхазии
Получить короткую ссылку
12 0 0

Украина и страны-члены НАТО в пятницу 5 апреля начали совместные учения Sea Shield в Черном море.

СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Украина и страны-члены Североатлантического альянса начали в пятницу 5 апреля в Черном море совместные учения Sea Shield ("Морской щит - 2019"), сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Стрингер
Страны НАТО выработали ряд мер по поддержке Украины и Грузии в Черном море

Отмечается, что четырнадцать румынских военных кораблей и шесть военных кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов, Турции с участием 2200 военнослужащих будут выполнять совместные боевые задачи в Черноморском регионе.

Многонациональные морские учения будут проходить в Черном море с 5 по 13 апреля.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море. В частности, предусматриваются учения, обмен информацией и заходы в порты акватории. По его словам, принятые меры помогут улучшить осведомленность НАТО о ситуации в Черном море.

По теме

В НАТО предположили, как Грузия может войти в альянс в обход ситуации с Абхазией
Светов о кораблях НАТО в Черном море: Россия должна показать, кто здесь главный
Швыткин о мерах НАТО против России в Черном море: последуют ответные действия
Теги:
Черное море, Украина, НАТО


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Открытие второго Сухумского международного кинофестиваля SIFF 2019
Красная дорожка, звездные гости и кинжалы: открытие Второго Сухумского кинофестиваля
Закалка с детства: малышей от 6 лет тренируют кунг-фу в китайском Шаолине
Замена продуктов во время поста
В здоровом теле: чем заменить в пост мясо, рыбу и "молочку"

Соцсети

Sputnikabkhazia