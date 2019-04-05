Украина и НАТО начали учения в Черном море

Украина и страны-члены НАТО в пятницу 5 апреля начали совместные учения Sea Shield в Черном море.

СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Украина и страны-члены Североатлантического альянса начали в пятницу 5 апреля в Черном море совместные учения Sea Shield ("Морской щит - 2019"), сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Стрингер Страны НАТО выработали ряд мер по поддержке Украины и Грузии в Черном море

Отмечается, что четырнадцать румынских военных кораблей и шесть военных кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов, Турции с участием 2200 военнослужащих будут выполнять совместные боевые задачи в Черноморском регионе.

Многонациональные морские учения будут проходить в Черном море с 5 по 13 апреля.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море. В частности, предусматриваются учения, обмен информацией и заходы в порты акватории. По его словам, принятые меры помогут улучшить осведомленность НАТО о ситуации в Черном море.