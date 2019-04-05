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Матч футбольных клубов Гагры и Афона в городе Гагра в пятницу 5 апреля

"Гагра" и "Афон" сыграли вничью в Чемпионате Абхазии по футболу

© Foto / Виталий Федоренко
В Абхазии
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Темы:
Чемпионат Абхазии по футболу (19)
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Встреча футбольных клубов "Гагры" и "Афона" прошла в городе Гагра в пятницу 5 апреля.

СУХУМ, 5 апр – Sputnik, Сария Кварацхелия. "Гагра" и "Афон" сыграли вничью в Чемпионате Абхазии по футболу, сообщил корреспонденту Sputnik директор футбольной лиги страны Виталий Федоренко.

© Foto / Виталий Федоренко
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Футбольный клуб "Гагра" старался контролировать мяч. За два тайма хоть и были голевые моменты, но игроки попадали в перекладину или мимо ворот. Новоафонская команда же больше играла на контратаках, сообщил Федоренко.

"Я думаю, "Гагра" недооценила соперника. А "Афон", наоборот, молодцы, соблюдали тренерские установки. Тем более, что "Афон" играл на выезде", – добавил Федоренко.

В Чемпионате Абхазии по-прежнему первое место в турнирной таблице занимает "Нарт", "Гагра" – на втором, а "Афон" – на третьем. 

Темы:
Чемпионат Абхазии по футболу (19)
Теги:
футбол, Абхазия


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