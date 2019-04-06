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Новые виды анализов можно будет сдать в мобильных лабораториях Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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"Мобильная лаборатория" центра СПИД будет работать в четырех районах Абхазии с 9 по 23 апреля.

СУХУМ, 6 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Новые виды анализов можно будет сдать в "Мобильных лабораториях" Абхазии, сообщила корреспонденту Sputnik врач-лаборант центра СПИД Саида Палба.

"Мы включили в программу новые виды исследования - диагностика глюкозы независимо от возраста, рак предстательной железы (PSA) у мужчин старше 50 лет, онкомаркер яичника у женщин CA-125 старше 45 лет, а также цитологическое исследование рака шейки матки", - сказала Палба.

Сотрудники "Мобильной лаборатории" по-прежнему будут принимать анализы на ВИЧ, гепатиты В и С, инфекции передающиеся половым путем у населения возрасте от 18 лет. По графику работы, обратиться в "Мобильную лабораторию" жители Ткуарчала смогут 9 апреля, Очамчыры – 11 апреля, в Гале - 16 апреля и 23 апреля в Пицунде. Диагностические процедуры нужно проходить натощак, добавила она.

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За три выезда "Мобильной лаборатории" в Гудаутский и Гулрыпшский районы в марте 2019 года, обследование прошли 200 человек.

Теги:
Абхазия, СПИД


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