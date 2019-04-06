Разминировать страну: работа HALO Trust в Абхазии вчера и сегодня

К Международному Дню информирования об опасности мин сотрудники HALO Trust в Абхазии рассказали о своей деятельности.

Бадри Есиава, Sputnik

Свободная от мин страна

Исмет Заде работает в HALO Trust уже больше 20 лет. Во время обезвреживания одного из снарядов он потерял руку, но вспоминать об этом не любит. Сегодня Заде занимает должность программного менеджера в этой организации. По его словам, во время Отечественной войны народа Абхазии на территории республики было заложено более 15 тысяч мин.

© Фото : Facebook/МЧС Абхазии Мина времен Отечественной войны в Абхазии найдена в Гулрыпше

С 1993 по 1997 года, с дня окончания войны до появления в республике HALO Trust, на минах в Абхазии подорвалось около пятисот человек, еще триста пострадали от снарядов, погибли более 130 человек. Больше всего боеприпасов было обнаружено в Сухумском районе.

Заде вспоминает, миссия по разминированию Абхазии началась в 1997 году на берегах рек Гумиста и Ингур и затянулась на семь лет.

"К 2008 году мы завершили работу практически по всей Абхазии, кроме Кодорского ущелья, куда у нас не было доступа. Мы предприняли одну попытку там поработать, но грузинская сторона взяла наших людей в заложники, которых мы кое-как вызволили", - рассказал Заде.

После освобождения Кодорского ущелья в 2008 году эта местность, наконец, стала доступной для разминирования. Спустя еще три года Абхазию объявили зоной свободной от мин.

В 2011 году HALO Trust сократил число сотрудников в Абхазии с 500 до 24 человек, которые реагируют и сегодня на тревожные вызовы местного населения. Изначально уничтожали до 60 неразорвавшихся с войны мин и снарядов в месяц, сегодня счет идет на единицы.

© Sputnik / Бадри Есиава Акция HALO Trust прошла на железнодорожной станции "ГУМа"

За время работы организации в Абхазии тринадцать саперов получили инвалидность. Один из минеров утонул на речном канале в Гале во время переправы на лодке.

В августе 2017 года на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в селе Приморское прогремел взрыв. Работы HALO Trust снова прибавилось.

"Мы запросили дополнительное финансирование, нам пришлось расшириться. В прошлом году в Приморском у нас работало около 60 человек, в этом меньше. К лету снова планируем увеличить число сотрудников. В том месте мы фиксируем все боеприпасы, которые содержат взрывчатку. Мы вывезли и уничтожили десятки тысяч взрывоопасных предметов", - поделился программный менеджер международной организации.

Он добавил, что радиус зачистки территории от этих предметов составляет 1200 метров от эпицентра взрыва. Уже завершены работы на землях, которые используют сельчане, следующим этапом станет поиск и обезвреживание лесной зоны.

Мины и снаряды

Акция HALO Trust, которая прошла на железнодорожной станции "ГУМа" в Сухуме, была посвящена Международному Дню информирования об опасности мин. Для наглядности на платформу привезли уже обезвреженные и самые распространенные виды мин и снарядов, найденные в Абхазии.

© Sputnik / Илона Хварцкия Спасатели обезвредили противотанковую мину вблизи Пицунды

Полевой офицер этой организации Тимур Ажиба провел небольшой экскурс в тему по взрывоопасным предметам. Первое на что он обратил внимание журналистов, это редкая самодельная противотанковая мина, которую изготавливали в Гудауте во время войны. Нашли ее в районе села Нижняя Эшера. Всего шесть таких мин было обнаружено за все время поисков.

Кумулятивные, танковые и гранатометные снаряды, неуправляемые авиационные ракеты, стокилограммовая осколочная авиабомба, самодельные и фабричные гранаты, противотанковые и противопехотные мины. Этот список можно продолжать очень долго, но это лишь малая часть того, что нашли саперы в Абхазии.

"Взрывоопасные предметы находит минер, а разминирует их сапер. Работа от начала и до конца сложная. Всегда надо быть сосредоточенным, что не так просто. Хорошо помню свою первую мину, которую обнаружили на Гумисте. Конечно, испытывал большое волнение, но была и радость того, что удалось ее найти", - рассказал Ажиба.

Самые распространенные мины, которые были обнаружены и обезврежены в Абхазии – это нажимного действия ПМН2 (противопехотная мина-ред.), которые взрываются сразу, как только на них наступишь. Часто встречались так называемые "лягушки" - противопехотная выпрыгивающая осколочная мина кругового поражения.

За двадцать лет работы сапером Тимур Ажиба обезвредил около 800 противопехотных мин. Сколько было снарядов, он ответить затруднился, счет идет на десятки тысяч.

Минер HALO Trust Ахра Дгебия провел мастер-класс того, как находить мины, какие меры безопасности при этом необходимо соблюдать и что у него и коллег на "вооружение".

"Помимо миноискателя у нас есть скребок, лопата, секатор и ножницы. Секатор нужен для того, чтобы срезать вокруг мины корни травы, а ножницы для резки большой травы. Защищает нас от взрывной волны пластиковый бронежилет и маска", - рассказал Дгебия.

© Sputnik / Бадри Есиава Акция HALO Trust прошла на железнодорожной станции "ГУМа"

Скорость работы зависит от того, как много в земле находится металла. Бывало, что в день он исследовал 20 метров участка, а бывало не больше одного метра. Свою первую мину – ПМН2 Ахра нашел в селе Цугуровка Сухумского района в 2004 году. Минер признался, что сбился со счета после второй с лишним сотни найденных мин за время своей работы.