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Три лошади из Абхазии заняли призовые места на скачках в Краснодарском крае

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В Абхазии
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Скачки в Павловском районе Краснодарского края прошли в субботу 6 апреля.

СУХУМ, 6 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Три лошади, выступавшие за Абхазию на скачках в Павловском районе Краснодарского края, заняли призовые места, сообщил корреспонденту Sputnik президент Федерации конного спорта Абхазии Аслан Камлия в субботу 6 апреля.

"На дистанции в 1600 метров чистокровной породы первое место заняла лошадь по кличке Дубай Алхаса Лакоба, в заезде на 1800 метров арабской породы скакунов второе место взяла лошадь по кличке Севан Беслана Абхазава. Третье место в заезде на 1800 метров чистокровной породы занял Мафия Барс, принадлежащий Гураму Ардзинба", - сказал Камлия.

Он добавил, что всего от Абхазии на открытие нового скакового сезона на ипподроме в Краснодарском крае приняло участие пять лошадей.

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Теги:
Абхазия, скачки, Краснодарский край, Павловский район


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