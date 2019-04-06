Мучение, а не матч: футбольные клубы "Нарт" и "Самурзакан" сыграли в Гале

Матч третьего круга XXVI Чемпионата Абхазии по футболу между ФК "Самурзакан" и ФК "Нарт" прошел на галском стадионе в субботу 6 апреля.

СУХУМ, 6 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Сухумский "Нарт" обыграл галский "Самурзакан" со счетом 3:0, рассказал директор футбольной лиги Абхазии Виталий Федоренко, который назвал эту встречу настоящим мучением для игроков.

"Очень плохое футбольное поле, которое не позволило футболистам показать все свои качества. Было много борьбы, столкновений, стандартов. Не матч, а настоящее мучение для игроков обеих команд", - отметил Федоренко.

Все три гола в матче были забиты в первом тайме. Два из них реализовал нападающий Шабат Логуа и один гол в ворота соперника забил опорный защитник Георгий Жанаа.