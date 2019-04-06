Первенство России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года памяти Заслуженного тренера России Казбека Дедегкаева проходило во Владикавказе с 4 по 6 апреля.

СУХУМ, 6 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Борец из Абхазии Инар Кетия взял бронзу на Первенстве России, сообщили в Государственном комитете по физической культуре и спорту Абхазии в субботу 6 апреля.

© Sputnik / Томас Тхайцук Инар Кетия стал бронзовым призером первенства России по вольной борьбе

"На ковры выходили более трехсот сильнейших спортсменов из сорока регионов России. В первенстве приняли участие абхазские спортсмены в категориях до 61 килограмм - Даниел Гумба, до 65 килограмм - Инар Кетия, до 70 килограмм - Инал Джопуа и до 79 килограмм - Диан Качарава", - сообщает Госкомспорт Абхазии.

В мае 2017 года Инар Кетия стал первым на Чемпионате России по вольной борьбе среди юношей в возрасте до 18 лет. В том же году в составе сборной России он победил на Первенстве мира по вольной борьбе среди юношей в весовой категории до 63 килограммов в Афинах.

В 2018 году Кетия завоевал бронзовую медаль на первенстве России по вольной борьбе, которая проходила в Москве с 1 по 3 июня.