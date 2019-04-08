Культурный "потоп" и замороженный бассейн: о текущем состоянии объектов Ткуарчала

О том, почему в Ткуарчале "топит" культуру и до чего "доплыли" строители местного бассейна, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Без крыши над головой

Дом культуры Ткуарчала – одно из самых красивых зданий в районе. Впрочем, конкурировать ему практически не с чем, большинство зданий в городе после Отечественной войны народа Абхазии разрушены и все еще не восстановлены.

© Sputnik Ткуарчал. Дом культуры

Несколько лет назад Дом культуры был отреставрирован. Точнее, полностью обновлен был первый этаж. Здесь же расположен главный концертный зал, где проводятся все торжества района и часто съезжаются творческие коллективы со всей республики. В этом году в Ткуарчале прошел главный концерт, который транслировался в новогоднюю ночь по Абхазскому телевидению.

© Sputnik / Томас Тхайцук Зрительный зал

Расписные потолки, высокие колонны с позолотой, мраморные лестницы с красной ковровой дорожкой – вот на что сразу обращаешь внимание при входе во дворец. Но стоит "копнуть" глубже, и яркая картинка уже сменяется реальностью.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дом культуры в Ткуарчале

Ковровая дорожка заканчивается у порога второго этажа. Здесь мы попадаем в прошлое - стены обшарпаны, с потолка падает штукатурка, в комнатах уже много лет складируется старая мебель, музыкальные инструменты, книги. Этот пейзаж больше вписывается в общую картину города.

© Sputnik / Томас Тхайцук Огонь в душе: очамчырский ансамбль "Эрцаху"

Но второй этаж не "бездельничает". В бывшем актовом зале репетирует детский танцевальный ансамбль района "Амцабз", по соседству театральная студия, а для местных боксеров на средства меценатов сооружен ринг.

Главная проблема в Доме культуры - крыша. Уже несколько лет она протекает и топит второй и первый этажи. Крыша на здании особенная, хвастается нам директор учреждения Тимур Адлейба.

"Если на обычных крышах стоки выходят напрямую, то здесь они идут сбоку. Также если на многих крышах прямые листы, то на этой они с изгибом", - добавил он.

Но необычная архитектура не выдержала соседства с елками, которые растут прямо напротив стоков у Дома культуры.

"Сейчас эти елки выше дворца, когда идет дождь или дует ветер, он задувает иголки, и сток забивается. Сверху чистить не всегда получается, а потом вся эта вода вытекает внутрь и портит весь ремонт", - объяснил директор.

На стенах Дома культуры действительно видны следы потопа, от плесени кое-где уже начинает зарождаться новая жизнь.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дом культуры в Ткуарчале

"Вот видели бы вы, когда вода стекает по ступенькам. Прям, как водопад", – шутит он.

Крышу пытались ремонтировать несколько раз, но проблема решалась только на время. Совсем недавно специалисты из Госкомпании "Абхазстрой" вновь обследовали ее и предложили изменить проект, сделав внешние стоки. Финансированием проекта уже предложил заняться Всемирный абхазо-абазинский конгресс.

Есть спонсоры и для ремонта второго и третьего этажа здания.

"Но они не готовы преступать к ремонту, пока у нас крыша в таком состоянии. Так что, ждем", – подытожил Адлейба.

© Sputnik Сария Кварацхелия Изоляция или глобализация: что уготовано Ткуарчалу

Приплыли

Достопримечательностью Ткуарчала должен был стать и бассейн, а точнее большой комплекс, в котором должны были заниматься взрослые и дети. Строительство здания началось еще в конце 1980-х, но так и не было завершено – пришла война.

Долгое время после Отечественной войны объект стоял без дела, да и денег на его восстановление не было, нужно было отстраивать разрушенный город. Впервые о реконструкции здания заговорили в 2012 году. Объект попал под программу Инвестиционного развития Абхазии. На его строительство было выделено 149 миллионов рублей.

Сами ткуарчалцы разделились на два фронта. Первые были рады тому, что в полуразрушенном городе вскоре появится место досуга и спортивного развития, другие были возмущены – больница, школы и даже улицы в Ткуарчале в плачевном состоянии, а тут такая сумма на бассейн.

Ткуарчалский бассейн © Sputnik / Томас Тхайцук

Ткуарчалский бассейн © Sputnik / Томас Тхайцук

Ткуарчалский бассейн © Sputnik / Томас Тхайцук

Ткуарчалский бассейн © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 4 © Sputnik / Томас Тхайцук Ткуарчалский бассейн

Строительство здания все же началось, но хватило энтузиазма ненадолго. Последнего строителя видели на объекте в 2015 году. К тому моменту было освоено 43 миллиона рублей.

Сам объект сейчас органично вписывается в окружающий пейзаж. "Голое" здание на первый взгляд кажется просто разрушенным, хотя основные ремонтные работы уже были сделаны – укреплены стены, выкопана и залита чаша под малый и большой бассейны, над ними построены трамплины и даже проведена электропроводка.

© Sputnik / Томас Тхайцук "До города далеко?": путешествие в Ткуарчал

Рядом с бассейном стоит маленький домик для охраны. Деньги на него освоить, по всей видимости, тоже не успели. Охранник Лев Арутюнян охраняет здание уже больше 20 лет. Мужчина следит за тем, чтобы искатели легкой добычи не украли проводку или не разобрали крышу над бассейном.

"Тут уже даже окна стояли, но после того как несколько украли, остальные тоже решили снять и спрятали в склад. Если не будешь охранять, за один день снимут и крышу, и все, что осталось", - признался он.

Охрана работает каждый день, днем и ночью, в месяц работники получают пять тысяч рублей. Но, по словам Льва, следить за объектом ночью страшно. В "гости" все еще заглядывают подозрительные лица.

P.S. О том, когда в Ткуарчале, наконец-то, появится свое "море", все еще молчат.