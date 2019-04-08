Прогноз погоды в Абхазии на неделю

СУХУМ, 8 апр – Sputnik. В начале недели ожидается ясная погода, без осадков. В среду, до второй половины дня, возможна небольшая облачность, без осадков, ночью и утром возможен туман, а в четверг и пятницу – переменная облачность, временами дождь, возможна гроза.
На выходные прогнозируется ясная погода.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +7°С +12°С, днем +17°С +22°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение на море от одного до трех баллов.
Относительная влажность воздуха 60-90%.