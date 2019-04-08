Прогноз погоды в Абхазии на неделю

С начала недели и до четверга погоду Абхазии формирует юго-западная окраина Североатлантического циклона, а на выходные территория окажется в области повышенного атмосферного давления, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы.

СУХУМ, 8 апр – Sputnik. В начале недели ожидается ясная погода, без осадков. В среду, до второй половины дня, возможна небольшая облачность, без осадков, ночью и утром возможен туман, а в четверг и пятницу – переменная облачность, временами дождь, возможна гроза.

На выходные прогнозируется ясная погода.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +7°С +12°С, днем +17°С +22°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение на море от одного до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%.