Градус кухни: как гости Сухумского кинофестиваля готовили абхазские блюда

О том, как гости Сухумского международного кинофестиваля готовили абыста и акуд, ачапа и ачашв, какой напиток им напомнила чача и какие эмоции у них оставила абхазская кухня, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Последний день Сухумского международного кинофестиваля SIFF. Все туристические маршруты уже изъезжены, визитки увидены, гостям осталось только попробовать абхазскую кухню, но не на вкус. На этот раз мастер-класс по приготовлению амгял (кукурузная лепешка), абыста (мамалыга), акуд (блюдо из фасоли), ачашв (сырный пирог) и ачапа (колючка с орехом).

На циферблате 11:00. Участники кинофеста уже должны были приехать в апацху, но опаздывают.

"Я уже сделала заготовки, чтобы не пришлось долго ждать, пока сварится фасоль. Орех для ачапа тоже уже готов", – суетится на кухне шеф-повар Асида, под чьим чутким руководством кинематографисты на час превратятся в поваров.

Вскоре появляются и гости. Их сразу же ведут на кухню, где их уже заждалась шеф Асида. Шеф вместо приветствия сразу же перечисляет названия блюд, которые будут готовить киношники.

© Sputnik / Акоп Кущян Мастер-класс для гостей Сухумского международного кинофестиваля по приготовлению абхазских блюд

Мастер-класс начинается с амгял. Асида кладет на стол все необходимые ингредиенты: кукурузную муку, ахарцвы (кислое молоко), воду и соль. Помогать шеф-повару вызываются сразу трое.

- Сначала высыпаем в миску кукурузную муку. Затем добавляем соль и ахарцвы и немного минеральной воды, – наставляет шеф.

- Водки? Чачи? – шутят киношники, которым вместо воды послышалось название напитка с градусом.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Мастер-класс для гостей Сухумского международного кинофестиваля по приготовлению абхазских блюд

Кинокритик из Нидерландов Майк Нафс берет инициативу в свои руки. Точнее венчик. Им он начинает замешивать тесто. Но, чтобы получить необходимую консистенцию, Асида советует ему руками замешивать.

Из теста команда сразу начинает делать лепешки. Майк профессионально управляется. Этому есть объяснение. Майк Нафс не только кинокритик, но и повар. В свободное время он любит готовить разные блюда. К кавказской кухне же у него особое отношение. Он даже приобрел книгу с рецептами кавказских блюд.

"Кавказская кухня очень вкусная и острая. Этим она мне и нравится. Часто дома готовлю ачашв и ачапа. У нас она по-другому называется, мы делаем это блюдо из стручковой фасоли и ореха, которые мы потом жарим на сковороде", – поясняет он.

От лепешек Майк переходит к приготовлению ачашв, а затем и ачапа. Кинокритик боится упустить что-нибудь интересное. Спрашивает рецепты и даже записывает, чтобы потом дома приготовить.

© Sputnik / Акоп Кущян Мастер-класс для гостей Сухумского международного кинофестиваля по приготовлению абхазских блюд

Мамалыга для греков

Продюсер короткометражного фильма "Зонт" Кириакос Хатзимихаилидис из Греции у костра перемешивает мамалыгу.

"Браво, Кириакос", - поддерживают его друзья.

На первый взгляд дело легкое. Но на самом деле перемешивать три десятка порции мамалыги не так-то и просто. Здесь понадобится богатырская сила.

© Foto / Акоп Кущян Кириакос Хатзимихаилидис из Греции готовит ачапа

Кириакосу из всех абхазских блюд понравилась именно мамалыга.

"Мне очень понравилась мамалыга, хочу дома попробовать приготовить. Мне очень понравился вкус мамалыги в целом. Она не горькая и не сладкая, не такая жидкая и не твердая. В Греции, дома, я люблю готовить. Но мне сложно с чем-либо сравнить абхазскую кухню. В моей стране, конечно, есть нечто похожее на мамалыгу. У нас также делают блюдо из муки, но техника, по которой делают мамалыгу, сильно отличается от техники приготовления наших блюд. У нас в Греции есть напиток раки, который чем-то похож на чачу. Но местная чача в отличие от раки очень сильная и чистая на вкус. Мне очень понравилась чача", – поделился Кириакос своими гастрономическими наблюдениями.

За несколько дней кинофестиваля продюсер из Греции даже выучил абхазские слова.

"Это очень сложный язык, но за все дни кинофестиваля я много слышал на абхазском и даже выучил одно слово "итабуп". Я хочу сказать итабуп за этот кинофестиваль. Я влюбился в Сухум", – добавил Кириакос Хатзимихаилидис.