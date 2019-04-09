МЧС Абхазии локализовало пожар на Мамзыщхе своими силами

СУХУМ, 9 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Основные очаги пожара на горе Мамзыщха потушены, сообщил Sputnik министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния.

© Foto / МЧС РА Вертолет Ми-2 МЧС Абхазии приступил к тушению пожара на горе Мамзыщха

"Еще вчера было опасение, что мы не справимся с тушением пожара своими силами, мы уже были готовы обратиться к российским коллегам. Наши сотрудники работали до утра сегодняшнего дня. На макушке горы все еще виден небольшой дым, но сегодня во второй половине дня мы совершим облет и проведем необходимые меры. В целом, можно сказать, что пожар локализован", - объяснил министр.

Квициния отметил, что специалисты МЧС Абхазии на протяжении всего времени следили за тем, чтобы пожар не подобрался к близлежащим населенным пунктам.

"Было опасение, что пожар дойдет до населенных пунктов в Гагре. Но за ситуацией следили пожарные, и угрозы никакой не было. Сейчас необходимости в эвакуации также нет, ситуация под контролем", - сказал он.

Очаги пожара также были замечены в Гагрском, Гудаутском, Очамчырском и Гулрыпшском районах. По словам Квициния, основная причина локальных возгораний – человеческий фактор и небрежное отношение к правилам пожарной безопасности.

"Люди не очень аккуратно обращаются с огнем, поэтому и образуются такие очаги возгорания. Наши специалисты постоянно проводили мониторинг, и вчера уже не было видно практически никаких очагов. Сегодня мы также будем продолжать работу. Также мы хотели бы обратиться к населению с просьбой быть максимально аккуратными, так как сгоревший лес очень сложно восстановить, на это понадобится много времени", - добавил министр.

Возгорание на горе Мамзыщха было замечено в воскресенье 7 апреля, в тот же день министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния произвел осмотр территории на вертолете. Спасатели приступили к тушению пожара с помощью специально оборудованного вертолета Ми-2.