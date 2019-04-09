Послы культуры: как прошел второй Сухумский кинофестиваль

Второй Сухумский международный кинофестиваль завершился в понедельник 8 апреля. О том, как прошла церемония закрытия SIFF, какие фильмы были отмечены и какие эмоции остались у гостей фестиваля, читайте в материале Sputnik.

Второй Сухумский международный кинофестиваль SIFF 2019 завершился в столице Абхазии в понедельник 8 апреля. Жюри, зрители и партнеры конкурса уже выбрали лучшие ленты. Но, безусловно, главным результатом пятидневного фестиваля стали новые дружеские контакты и неизгладимые впечатления гостей кинофеста от Абхазии.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Красная ковровая дорожка у входа в РУСДРАМ. Нарядные кинематографисты из десятков стран приезжают на церемонию закрытия заранее, чтобы успеть сфотографироваться со зрителями и волонтерами. За пять дней кинофестиваля его участники успели познакомиться друг с другом и обменяться контактами.

Сухумский кинофестиваль – это свежий глоток воздуха, в первую очередь для самих жителей Абхазии.

"Это возможность увидеть творческих людей из стран дальнего зарубежья, познакомиться с их кинолентами. Все пять дней Сухум был оживленным, на набережной царила атмосфера праздника. И это не может не радовать", – отметила жительница Сухума Асиат Шакрыл.

Абхазский режиссер Вячеслав Аблотия считает, что SIFF необходим Абхазии, это связь с внешним миром и популяризация республики.

По его наблюдениям, в сравнении с первым Сухумским кинофестом, на втором представлены фильмы более сильные и по сценарию, и по режиссуре.

"Были очень хорошие работы. Особенно понравились киноленты из Белоруссии и России. Бог даст, фестиваль будет ежегодным, потому что это очень важно для нас, абхазов. Это связь с внешним миром. Ты узнаешь, чем дышат другие страны, о чем они думают, какие у них заботы. С другой стороны, это популяризация Абхазии. На Сухумский кинофестиваль приезжают люди из многих стран мира. Это нужное мероприятие. Но, к сожалению, у нас нет кинотеатра. Это большая проблема", – отметил Вячеслав Аблотия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Белорусский режиссер Митрий Семенов-Алейников во время вручения приза зрительских симпатий SIFF

Вскоре появляются главные лица церемонии закрытия – жюри SIFF 2019. В лучших традициях именитых кинофестивалей, кинозвезды из автомобилей вступают прямо на красную ковровую дорожку. Зрители и участники SIFF встречают их аплодисментами.

Одно мгновение Сухумского кинофестиваля

Пять дней кинофестиваля пролетели как одно мгновение. И вот, наконец, пришло время подведения итогов. Но ведущие церемонии закрытия решили затянуть интригу. И вместо объявления лауреатов они на сцену приглашают танцевальную группу "Апсны", которая решила удивить гостей SIFF танцем с кинжалами.

После зажигательного танца начинается церемония вручения наград. Но главные призы жюри не спешит озвучивать. Сначала награждают партнеры Сухумского кинофестиваля.

Специальный приз от Информационного партнера кинофестиваля агентства Sputnik Абхазия получил короткометражный фильм режиссера из Франции Шэбнем Зариаб "The Camel Boy". Выбор дался непросто, но в редакции не смогли пройти мимо темы ущемления прав детей.

Спецприз от "А-мобаил" достается китайскому режиссеру Вэй Шуцзюн, который благодаря кинофестивалю впервые побывал в Абхазии и с первого взгляда влюбился в республику.

"Уже завтра я улетаю в Великобританию и буду очень скучать, – с грустью отметил Вэй Шуцзюн. – Спасибо, что выделили мой фильм. Скоро начну снимать новый фильм. И я надеюсь, что получу приглашение на следующий Сухумский кинофестиваль".

Последний специальный приз – от Минкульта Абхазии – вручал замминистра Батал Кобахия. По его словам, за все четыре дня Сухумский кинофестиваль сумел собрать практически полгорода под одной крышей, но в этом магия не только кино, но Русского театра, который славится хорошим менеджментом.

"Дорогие гости, не думайте, что на наших культурных мероприятиях всегда бывает так много людей. В течение четырех дней полгорода приходили сюда, и все они смотрели ваши фильмы. На мой взгляд, это самый большой результат нашего фестиваля, – отметил Кобахия. – Комитет молодежной политики, вы молодцы, вы работаете лучше других ведомств. Вы сделали то, что все мы не смогли сделать за все последние 25 лет. Вы одним разом смогли собрать в Абхазии людей из разных стран мира. Вы послы культуры. Культура не имеет границ. И я это наблюдаю уже второй год".

Специальный приз от Министерства культуры Абхазии достался фильму "Зверь" польского режиссера Камилы Хойнацка. Как признался замминистра, киноленту смотрели все сотрудники ведомства, но лауреата выбирал именно он.

"Этому фильму приз достается за единственный диалог:

- Что вам нравится в этой музыке?

- Она придает силу.

Вот такую же силу мы получаем от вас на этом фестивале", – объяснил Кобахия.

Приз зрительских симпатий достался кинокартине "Франка" белорусского режиссера Митрия Семенова-Алейникова.

"Хочу поблагодарить жителей города Сухум и организаторов кинофестиваля. Спасибо за прекрасную, дружественную, позитивную атмосферу. Все дни пребывания здесь были праздничными днями", – отметил Митрий Семенов-Алейников.

Лучшая женская роль досталась актрисе фильма "Кукла" Мишель Диас. А лучшая мужская роль - Фабио из фильма "Ветряные мельницы". Лучшей операторской работой стала работа Игоря Маровича в фильме "Лоза".

В номинации "Лучшая режиссура" выделили Марию Полякову за фильм "Путешествие в Париж". А лучшим сценаристом признан Андрей Каштанов за работу над фильмом "Экстрим".

© Sputnik / Томас Тхайцук Мария Полякова режиссер фильма "Путешествие в Париж"

В тройку победителей фестиваля вошла картина "Белым по черному" Антона Мамыкина.

"Спасибо большое всем. Мне кажется, что слово гостеприимство на всех языках мира нужно поменять на "Абхазию". Я счастлив", – признался режиссер.

© Sputnik / Томас Тхайцук Режиссер фильма "Белым по черному" Антон Мамыкин, занявший третье место

В этом году второй приз решили упразднить и разделить гран-при между двумя фильмами - "AJO" режиссера Мора Рака и "Месье Эндерсен" Тома Скои.

"Два фильма набрали одинаковое количество голосов. Это социальный арт-фильм и остроумный, тонкий жанровый фильм. И мы решили второй приз не вручать, добавить сумму в гран-при и вручить гран-при сразу двум фильмам. "AJO" из Косово и "Месье Эндерсен" из Франции", – объявил главную интригу кинофестиваля председатель жюри Алексей Федорченко.

Второй Сухумский международный кинофестиваль SIFF 2019 проходил в столице Абхазии с 4 по 8 апреля. На конкурс 2019 года поступило около трех тысяч заявок от иностранных режиссеров, из которых отобрали 30 короткометражных фильмов.

В число номинантов вошли участники из Испании, Франции, Германии, Южной Кореи, Польши, Косово, Ирана, Эстонии, Туниса, Италии, Румынии, Греции, Китая, Казахстана, Андорры, Турции, России, Белоруссии и Абхазии.