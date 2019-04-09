В подарок друзьям: 25 блоков сигарет пытались незаконно вывезти из Абхазии в Россию

Незадекларированная табачная продукция была изъята сотрудниками Погрануправления ФСБ России на границе Абхазии и России.

СУХУМ, 9 апр - Sputnik. Сочинские таможенники совместно с сотрудниками ФСБ России по Краснодарскому краю предотвратили незаконный ввоз партии сигарет из Абхазии в Россию, сообщает официальный сайт Южного таможенного управления.

Владелец автомобиля Lifan пытался провезти в нише для запасного колеса двадцать блоков сигарет, прикрыв их фанерой и ковролином. Тайник был обнаружен после осмотра машины.

Гражданин Абхазии пояснил, что сигареты приобрел в Сухуме для себя и друзей, живущих в Сочи. Он надеялся, что сотрудники таможни не будут открывать и проверять автомобиль, говорится в сообщении.

Водитель другого автомобиля пытался незаконно вывезти из Абхазии в Россию еще пять блоков сигарет.

"В данном случае через таможенную границу перемещался товар, не заявленный при устном опросе и незадекларированный в установленной форме с использованием способа, затрудняющего обнаружение товара, сокрытый от таможенного контроля, что является административным нарушением", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на все товары и оба автомобиля наложен арест, образцы табачной продукции направлены на товароведческую экспертизу. По данным фактам возбуждены четыре дела об административных правонарушениях.

На таможенную территорию Евразийского экономического союза разрешен ввоз не более 200 сигарет.