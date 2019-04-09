Теперь эвкалиптовый: очередной инвазивный вредитель появился в Абхазии

СУХУМ, 9 апр – Sputnik, Сария Кварацхелия. Новый инвазивный вредитель, поражающий эвкалипты, появился в Абхазии, сообщил корреспонденту Sputnik директор Института экологии Абхазии Роман Дбар.

© Sputnik / Томас Тхайцук Нужна система: в Сухуме обсудили пути борьбы с инвазивными вредителями

Афелинус – представитель перепончатокрылых насекомых. Паразитирует на эвкалипте, образуя галлы (патологическое образование на растении - ред.) на обеих сторонах листьев.

"Со временем галлы приобретают красноватый оттенок. После того как насекомое завершает цикл развития, из галла вылетает взрослое насекомое, которое откладывает яйца на новых листьях и таким образом заражает новые растения. Сильно пораженные деревья приобретают вид ошпаренных, обугленных. В большей части поражаются ветви и листья нижнего яруса. То есть низкорасположенные ветви эвкалипта поражаются в первую очередь. Взрослые деревья не погибают, но их рост и развитие приостанавливаются. Если же это молодые насаждения, то они могут погибнуть", – рассказал Роман Дбар.

Распространение вредителя охватывает западные районы Абхазии. Первые зараженные эвкалипты пока зарегистрированы только в Гагре. По словам директора Института экологии Абхазии, афелинус впервые был выявлен в Сочи около пяти лет назад. Туда он попал вместе с посадочным материалом.

"Само насекомое очень маленькое, не больше миллиметра. Летает медленно. Распространение его больше связано с ветром. Вопрос охвата территории всей республики – от трех до пяти лет", – пояснил Дбар.

Афелинус, как и эвкалипты, родом из Австралии. В последние десятилетия паразит широко распространился по всему миру. Как отметил Дбар, существует химические меры борьбы с вредителем. Но в условиях Абхазии это невозможно сделать, так как в Абхазии эвкалипты высокие, да и в курортной зоне химобработка противоречит санитарно-эпидемиологическим нормам.

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Самый перспективный способ борьбы, по мнению Романа Дбар, это завоз естественных врагов афелинуса.