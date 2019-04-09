Конкурс на соискание премии имени Таифа Аджба пройдет в Абхазии

Работы для участия в конкурсе на соискание Государственной премии имени Таифа Аджба принимаются до 8 июля 2019 года. Победитель будет выбран путем тайного голосования.

СУХУМ, 9 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. В конкурсе на соискание Государственной премии имени Таифа Аджба могут принять участие произведения для детей и подростков на абхазском языке, опубликованные в 2016, 2018 и 2019 годах в жанре поэзии, прозы и драматургии, сообщил в интервью радио Sputnik председатель комиссии конкурса Арда Ашуба.

© Foto / из личного архива семьи Аджба Абхазский Лорка: со дня рождения Таифа Аджба – 80 лет

Работы для участия в конкурсе за вклад в развитие абхазской детской и юношеской литературы принимаются до 8 июля.

"Безусловно, мы ожидаем, что будет конкуренция, так как в Абхазии много авторов в данной сфере. Но в каждом жанре будет выбран лишь один победитель. Комиссия выберет победителя путем тайного голосования. В данном случае также не важны возрастные ограничения авторов", - объяснил Ашуба.

В 2020 году каждому из победителей будет вручена денежная премия в размере 50 тысяч рублей.

Произведения для рассмотрения комиссией принимаются по адресу город Сухум, улица Лакоба, 21. За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам +7 (940) 965-91-02;+7 (840) 226-75-40.