Минздрав призвал взрослое население Абхазии привиться от кори

Восемнадцать случаев заболевания корью зафиксированы в Галском и Ткуарчалском районах Абхазии с начала 2019 года.

СУХУМ, 9 апр – Sputnik, Бадри Есиава. В связи с угрозой распространения кори в Абхазии Минздрав республики призвал взрослое население пройти вакцинацию от этого заболевания, сообщил руководитель пресс-службы Минздрава республики Рустам Зантария во вторник 9 апреля.

Восемнадцать случаев заболевания корью зафиксированы в Галском и Ткуарчалском районах сначала 2019 года. В Минздраве напомнили, что лекарства от кори не существует.

Вирус, который проник в республику из Европы, в основном распространяется среди взрослых с ослабленной иммунной системой, даже среди тех, кто уже прошел вакцинацию. Взрослые тяжелее, чем дети переносят это заболевание и зачастую с осложнениями. Им крайне важно пройти и дополнительную вакцинацию, подчеркнули в Минздраве.

В Государственной санитарно-эпидемиологической службе на базе Республиканской санитарно-бактериологической лаборатории, которая расположена во втором переулке улицы Назадзе в Сухуме, жители республики старше 18 лет могут бесплатно определить уровень иммунной защиты к вирусу кори.

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Обследования проводятся за счет бюджетных средств Министерства здравоохранения Республики Абхазия.