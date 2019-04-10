Сервис Airbnb снова станет предлагать аренду жилья в Абхазии

СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Компания AirBnB, предоставляющая платформу для краткосрочной аренды жилья для туристов по всему миру, объявила о прекращении бойкота Абхазии, Южной Осетии, еврейских поселений Иудеи и Самарии.
При этом прибыль AirBnB от деятельности в этих регионах будет жертвоваться благотворительным некоммерческим организациям на закупку гуманитарной помощи в разных регионах планеты, сообщается на сайте компании.
В январе сервис в AirBnB объявили, что удалят с сайта дома, расположенные в Абхазии, Южной Осетии в еврейских поселениях Западного берега реки Иордан. В противном случае это чревато более масштабными конфликтами в регионе, заявили тогда в компании.