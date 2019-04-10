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Сервис Airbnb снова станет предлагать аренду жилья в Абхазии

CC0
В Абхазии
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10720

Онлайн-площадка для объявлений об аренде частного жилья Airbnb заявила о продолжении работы с Абхазией, Южной Осетией и еврейскими поселениями на Западном берегу Иордана.

СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Компания AirBnB, предоставляющая платформу для краткосрочной аренды жилья для туристов по всему миру, объявила о прекращении бойкота Абхазии, Южной Осетии, еврейских поселений Иудеи и Самарии.

Отдых туристов в Абхазии
© Sputnik Томас Тхайцук
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При этом прибыль AirBnB от деятельности в этих регионах будет жертвоваться благотворительным некоммерческим организациям на закупку гуманитарной помощи в разных регионах планеты, сообщается на сайте компании.

В январе сервис в AirBnB объявили, что удалят с сайта дома, расположенные в Абхазии, Южной Осетии в еврейских поселениях Западного берега реки Иордан. В противном случае это чревато более масштабными конфликтами в регионе, заявили тогда в компании.

Теги:
отдых, Абхазия, жилье


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