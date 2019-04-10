Сервис Airbnb снова станет предлагать аренду жилья в Абхазии

Онлайн-площадка для объявлений об аренде частного жилья Airbnb заявила о продолжении работы с Абхазией, Южной Осетией и еврейскими поселениями на Западном берегу Иордана.

СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Компания AirBnB, предоставляющая платформу для краткосрочной аренды жилья для туристов по всему миру, объявила о прекращении бойкота Абхазии, Южной Осетии, еврейских поселений Иудеи и Самарии.

© Sputnik Томас Тхайцук "Сгоревшая" путевка: как не испортить себе отдых в Абхазии

При этом прибыль AirBnB от деятельности в этих регионах будет жертвоваться благотворительным некоммерческим организациям на закупку гуманитарной помощи в разных регионах планеты, сообщается на сайте компании.

В январе сервис в AirBnB объявили, что удалят с сайта дома, расположенные в Абхазии, Южной Осетии в еврейских поселениях Западного берега реки Иордан. В противном случае это чревато более масштабными конфликтами в регионе, заявили тогда в компании.