Суд второй инстанции признал приговор Эдуарду Адлейба законным

Суд кассационной инстанции Верховного суда Абхазии признал доводы, изложенные в жалобе защиты осужденного Эдуарда Адлейба, необоснованными, а приговор суда законным и справедливым.

СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Суд кассационной инстанции Верховного суда Абхазии отклонил жалобу на незаконность обвинительного приговора защиты осужденного Эдуарда Адлейба, который ранее был приговорен к 18 годам тюрьмы за убийство жителя села Гумиста Рафика Чолакяна и покушение на его жену Людмилу Матосян.

© Sputnik / Томас Тхайцук Верховный суд Абхазии приговорил к 18 годам тюрьмы убийцу Рафика Чолакяна

Суд признал доводы защиты необоснованными, а приговор суда законным и справедливым, сообщается на сайте Верховного суда республики.

Согласно приговору, Эдуард Адлейба, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 5 апреля 2017 года пришел в дом Рафика Чолакяна в селе Гумиста Сухумского района и в результате ссоры убил хозяина выстрелом из огнестрельного оружия. Чтобы скрыть преступление, пытался ударом по голове рукоятью пистолета убить супругу погибшего Людмилу Матосян.

Приговор в отношении Эдуарда Адлейба, вынесенный 19 декабря 2018 года, вступил в законную силу 9 апреля 2019 года.