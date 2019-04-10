Суд второй инстанции признал приговор Эдуарду Адлейба законным

СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Суд кассационной инстанции Верховного суда Абхазии отклонил жалобу на незаконность обвинительного приговора защиты осужденного Эдуарда Адлейба, который ранее был приговорен к 18 годам тюрьмы за убийство жителя села Гумиста Рафика Чолакяна и покушение на его жену Людмилу Матосян.
Суд признал доводы защиты необоснованными, а приговор суда законным и справедливым, сообщается на сайте Верховного суда республики.
Согласно приговору, Эдуард Адлейба, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 5 апреля 2017 года пришел в дом Рафика Чолакяна в селе Гумиста Сухумского района и в результате ссоры убил хозяина выстрелом из огнестрельного оружия. Чтобы скрыть преступление, пытался ударом по голове рукоятью пистолета убить супругу погибшего Людмилу Матосян.
Приговор в отношении Эдуарда Адлейба, вынесенный 19 декабря 2018 года, вступил в законную силу 9 апреля 2019 года.