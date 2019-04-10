Добро без границ: итальянский хор передал тысячу евро на лечение ребенка из Абхазии

СУХУМ, 10 апр – Sputnik, Сария Кварацхелия. Военно-национальный хор Италии "Coro della Brigata Alpina Tridentina" передал абхазскому благотворительному фонду "Ашана" пожертвование в размере одной тысячи евро на лечение подопечной фонда Виктории Айба, сообщила руководитель "Ашаны" Мактина Джинджолия.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Вылечиться, чтобы говорить: Виктории Айба необходима срочная операция

Необходимая сумма на лечение Виктории Айба с диагнозом расщелина твердого и мягкого неба уже собрана. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" закрыл сбор средств.

Итальянский хор, который активно занимается благотворительностью, помогает фонду "Ашана" около двух лет. В Италии узнали о деятельности фонда благодаря абхазке Аиде Сакания, супруге одного из солистов хора.

"Уже более двух лет они следят за историями наших детей и оказывают помощь. Буквально вчера они связались с нами и сообщили, что хор собрал тысячу евро и передает нашему фонду на лечение Виктории Айба. Это очень хорошая новость. Примерно такой суммы нам не хватало, чтобы закрыть сбор", – добавила Мактина Джинджолия.

Военно-патриотический хор Италии "Coro della Brigata Alpina Tridentina" ранее оказывал помощь троим подопечным "Ашана": Гульнаре Терзян с диагнозом остеохондропатия тазобедренных суставов, Милене Тания с диагнозом детский церебральный паралич и Самиру Габелия с диагнозом ДЦП.

Операция Виктории Айба в Московском "Центре детской челюстно-лицевой хирургии" назначена на 23 апреля.