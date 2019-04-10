Спектакль "Келешбей" представят на фестивале "Кавказский меловой круг" в Адыгее

Фестиваль "Кавказский меловой круг" пройдет в Майкопе с 22 по 28 апреля.

СУХУМ, 10 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Государственный Молодежный театр Абхазии представит спектакль "Келешбей" на фестивале "Кавказский меловой круг" в Майкопе 25 апреля, сообщил Sputnik руководитель театра Аслан Еник.

© Фото : Public domaine Создатель абхазского флота: 210 лет назад погиб владетельный князь Келешбей

"Мы уже активно готовимся, перед выездом планируем выступить с этим спектаклем на сцене Абхазского драматического театра. Наши работники планируют заранее выехать в Майкоп, чтобы посмотреть, насколько оснащена сцена для наших декораций", - добавил директор театра.

По словам Еник, темы, затронутые в спектакле "Келешбей", близки не только жителям Абхазии, но и всего Кавказа.

"Именно поэтому мы и решили, что правильнее было бы показать зрителям в Майкопе именно этот спектакль", - добавил он.

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Фестиваль "Кавказский меловой круг" пройдет в столице Адыгеи с 22 по 28 апреля. Впервые он состоялся в 2005 году. Главная цель фестиваля – способствование сохранению и приумножению национальных традиций и обогащение театрального искусства адыго-абхазских этносов, народов юга России и стран ближнего зарубежья.