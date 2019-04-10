Восстание мусора: чем грозит Сухуму продолжение протеста на столичной свалке

Бессрочная акция жителей микрорайона Маяк продолжается шестой день, митингующие требуют предоставить им официальный указ президента о закрытии свалки.

СУХУМ, 10 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Мусорные отходы Сухумского района с 9 апреля складируются в контейнерах мусоровозных машин "Спецавтохозяйства" столицы, этот резерв будет исчерпан в течение двух-трех дней, сообщил Sputnik начальник учреждения Саид Кур-ипа.

По его словам, до этого с 4 апреля весь мусор столицы и Сухумского района складировался на территории "Спецавтохозяйства".

© Sputnik / Томас Тхайцук Жители сухумского микрорайона Маяк требуют закрыть разросшуюся свалку

"Ранее данная территория не была рассчитана для размещения мусорных отходов, это было просто гаражное помещение. Это была вынужденная мера, чтобы город после закрытия Сухумской городской свалки не был засорен", - объяснил Кур-ипа.

В среднем за шесть дней на территорию "Спецавтохозяйства" был завезено более пяти тысяч кубометров мусора, в день от 800 до 1000 кубов.

"Но с 9 апреля на этой территории уже нет места. Выделенные мусоровозные машины будут заполнены в течение двух-трех дней. Администрация города на данный момент ищет пути решения сложившейся проблемы", - добавил он.

Бессрочная акция жителей микрорайона Маяк все еще продолжается. Уже шестой день митингующие требуют предоставить им официальный указ о закрытии свалки, подписанный президентом Абхазии.

8 апреля к митингующим прибыл глава государства Рауль Хаджимба. Он заявил о том, что по решению правительства сухумская свалка будет закрыта в течение полугода, а столичный мусор будет складироваться и перерабатываться на новом полигоне в Гулрыпшском районе.

© Sputnik / Томас Тхайцук Митингующие требуют предоставить им официальный указ о закрытии свалки, подписанный президентом Абхазии

Однако жители Маяка не согласны с таким решением. По их мнению, за полгода свалка разрастется до неконтролируемых размеров, что приведет к распространению инфекций и засорению почвы и воды.

"Для нас важна каждая секунда. Наши дома пропитаны грязным воздухом, доносящимся с мусорной свалки. Мы обеспокоены этой проблемой уже два года, она мешает нам жить и нормально спать, поэтому то, что предлагают нам власти, для нас неприемлемо. Мы не можем идти на то, что работает против нас. Наши требования неизменны – пока не будет указа президента о немедленном закрытии свалки, мы никуда не разойдемся", - рассказал представитель жителей микрорайона Джансух Адлейба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Переполненные мусорные баки на улицах города

10 октября к митингующим прибыли представители Сухумской городской прокуратуры, которые предложили жителям Маяка решать вопросы в рамках действующего законодательства и устранить препятствия для заезда специального транспорта на территорию сухумской свалки.

"Нам также предложили написать официальное заявление с жалобой о сложившейся ситуации, после чего провести анализы почвы, воды и воздуха. Но мы понимаем, что это очень длительный процесс, который предполагает, что мы разойдемся и пропустим к свалке специальную технику. Власти решат свою проблему, но проблема народа останется нерешенной", - добавил Адлейба.

Первый раз жители Маяка собрались на бессрочную акцию возле сухумской школы №12 с требованием закрыть свалку 3 декабря прошлого года.

Раньше свалка не мешала жить людям. Но за последние годы она расширилась и занимает уже около 60 гектаров. Жители Маяка, Старого поселка, Нового района и села Гумиста стали ощущать токсичные запахи. Протестующие заявили, что акция завершится только тогда, когда президент Абхазии даст письменный ответ по решению наболевшего вопроса.

Декабрьская акция продолжалась два дня. Местные жители дежурили, чтобы машины с отходами к свалке не проехали. МУП "Спецавтохозяйство" (САХ) в течение этого времени городской мусор складировало в контейнерах, которые стоят на территории предприятия.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал распоряжение по решению проблемы с утилизацией мусора вечером 4 декабря.

В марте 2019 года правительство Абхазии выделило 36 гектаров земли для создания полигона бытовых отходов в селе Кацикыт Гулрыпшского района.

© Sputnik / Томас Тхайцук За последние годы сухумская свалка расширилась и занимает уже около 60 гектаров

4 апреля премьер-министр Абхазии Валерий Бганба в ходе брифинга объявил о том, что новый полигон будет построен в Гулрыпшском районе. Строительство мусорного полигона начнется в мае 2019 года, финансирование произойдет в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы.