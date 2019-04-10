Акция "Тотальный диктант" пройдет в четырех городах Абхазии

Принять участие в акции может любой человек независимо от возраста.

СУХУМ, 10 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Акция "Тотальный диктант" пройдет в Сухуме, Очамчыре, Гагре и Гудауте в субботу 13 апреля, сообщила Sputnik организатор акции в Абхазии Наталья Каюн.

По ее словам, принять участие в акции может любой желающий вне зависимости от возраста. Регистрация во всех городах откроется в 11:00. В Сухуме, Очамчыре и Гудауте акция пройдет в cредней школе №2, в Гагре место проведения "Тотального диктанта" уточняется.

Перед написанием диктанта для участников будет проведен мастер-класс. Специалисты расскажут о самых распространенных ошибках в русском языке и основных правилах написания.

"Эта атмосфера связи с русским языком, правилами написания, пунктуацией происходит как раз перед написанием диктанта. Атмосфера очень доброжелательная", - добавила Каюн.

В этом году автор тотального диктанта - известный литературовед и писатель Павел Басинский. В Сухуме диктатором выступит директор Русского драматического театра имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба.

Впервые акция "Тотальный диктант" прошла в Абхазии в 2014 году. По словам Каюн, ежегодно количество желающих проверить свои знания русского языка увеличивается.

"Если в первый год в акции принимали участие всего около 30 человек, то теперь нам даже не хватает площадок. В этом году мы ориентируемся на участие в среднем 150 человек. В основном принимают участие школьники, но среди участников есть и взрослые люди, и туристы, которые заранее звонят, интересуются. Мы приглашаем всех желающих", - отметила она.

Впервые организаторы акции решили организовать работу над ошибками. По словам Каюн, 15 декабря все желающие могут провести анализ допущенных ошибок в здании представительства Россотрудничества в Абхазии.

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Тотальный диктант – это всемирный проект, объединяющий всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. 13 апреля образовательная акция пройдет уже в 15 раз и соберет желающих проверить свою грамотность в 80 странах. Столицей акции в этом году впервые станет зарубежная площадка – Таллин.