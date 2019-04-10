Очевидное преимущество: "Афон" обыграл "Самурзакан" в Чемпионате Абхазии по футболу

Встреча футбольных клубов "Афон" и "Самурзакан" состоялась в среду 10 апреля.

СУХУМ, 10 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Футбольный клуб "Афон" одержал победу над галским "Самурзаканом" со счетом 3:1 в Чемпионате Абхазии по футболу, сообщил Sputnik директор футбольной лиги Абхазии Виталий Федоренко.

Счет матча на 22 минуте открыл игрок "Афона" Давид Логуа. Уже на 38 минуте мяч вновь оказался в воротах "Самурзакана", автор гола – Леван Логуа.

По словам Федоренко, в течение всей игры очевидное преимущество было за игроками Нового Афона. На 75 минуте игроку "Самурзакана" Гулливеру Елиава все же удалось забить гол, но через две минуты мяч снова оказался в воротах галских футболистов. Дубль в матче оформил Давид Логуа.

На сегодняшний день галский "Самурзакан" находится на последнем месте в турнирной таблице Чемпионата Абхазии по футболу, "Афон" занимает третью строчку.