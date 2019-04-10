"Незаконнорожденный" или нужный: судьбу НДС снова обсудили в Парламенте

Парламентский комитет по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам провел расширенное заседание по вопросам пересмотра закона Абхазии об НДС в среду 10 апреля.

О том, что за "письма счастья" приходят в Парламент, какие аргументы за и против НДС, почему некоторые считают этот налог "незаконнорожденным", читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

"Письма счастья"

В расширенном заседании парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам участие приняли депутаты Народного Собрания, министры экономики, финансов, налогов и сборов, руководство Государственного Таможенного комитета республики, представитель главы государства в Парламенте, ученое сообщество, предприниматели.

© Sputnik / Томас Тхайцук Порядок возмещения НДС определили в Парламенте

На повестке встречи стоял всего один вопрос – дальнейшая судьба налога на добавленную стоимость, принятого в 2016 году, как его сделать более продуктивным, выгодным для государства и бизнеса. Обсуждение шло почти три часа и мнения участников встречи разделились, но в ключевых моментах они все-таки сошлись.

Депутат Народного Собрания, председатель профильного комитета Натали Смыр отметила, что если нужно реформировать закон об НДС, то это надо сделать до формирования плана социально-экономического развития страны.

Одной из причин, почему заседание решили провести в расширенном составе, Смыр назвала то, что в Парламент стали приходить, как она в шутку их называет, "письма счастья" – постановления от Кабмина о выводе из-под налогообложения определенных видов сырья, оборудования и некоторых видов деятельности.

Эти постановления, по мнению Смыр, носят лоббистский характер. Представитель президента в Парламенте Дмитрий Шамба не согласился с ней, отметив, что в этом случае больше подходит слово "протекционистские".

"Вот три достаточно объемных списка товаров выведенных из-под налогообложения. Я понимаю тех предпринимателей, которые говорят: "а в чем мы виноваты, что должны платить НДС в полном объеме, а кто-то должен быть выведен из-под НДС?", - рассказала Смыр.

Председатель профильного комитета выразила непонимание того, как все виды продуктов питания сегодня освобождены от НДС, тогда как должны быть освобождены только входящие в продовольственную корзину.

© Sputnik Амра Амичба Гулиа: налога на прибыль в Абхазии собрано больше, чем НДС

Смыр также напомнила, что основная цель, называемого в народе, ввозного НДС заключалась в защите интересов собственных производителей, но по факту ожидания не оправдались. Смыр предложила в перспективе применять несколько ставок этого налога, рассчитанные Институтом экономики и права республики – 0%, 3% и 7% в зависимости от вида деятельности и товаров производства. В этом, отметила она, сошлись мнения участников рабочей группы по пересмотру закона об НДС, созданной в январе 2018 года.

Представитель главы государства в Парламенте Дмитрий Шамба обратил внимание на некое противоречие и путаницу в механизме утверждения перечня товаров, не облагаемых НДС, и принятии постановлений в Народном Собрании по этому вопросу.

"Закон предусматривает, что перечень продуктов не будет облагаться НДС по списку, который принимает правительство и утверждает Парламент. Но что делает Парламент? Кабмин направляет этот перечень, его не рассматривает, но при этом принимает постановление о том, что закон не будет распространяться на все продукты питания, пока сам же Парламент не утвердит перечень", - сказал Шамба и добавил, что по первому постановлению об НДС в список освобожденных от этого вида налога попали даже сигареты и алкоголь. Позже это упущение было исправлено.

Оплата после продажи

Депутат Народного Собрания Омар Джинджолия считает, что одна из функций НДС в поддержке производителей и потребителей. Только потом этот налог можно рассматривать как источник пополнения бюджета. Джинджолия возмутился тому, что Абхазия в больших количествах импортирует товары, которые производятся на ее территории. В пример он привел хлебобулочные изделия. Министр экономики Адгур Ардзинба ответил, что на этот вид товаров уже введена пошлина.

"Тогда давайте разграничим - что такое пошлина и что такое НДС. Понимаете, на один вид товаров мы увеличиваем пошлину, а НДС остается тот же. Зачем мы пошлинами регулируем? Давайте регулировать НДСом. А если мы собираемся сделать нечто привлекательное для импортеров и экспортеров, давайте сделаем и вывозной НДС", - отметил Джинджолия.

Директор Института экономики и права Заур Шалашаа признался, что испытывает неудобство перед предпринимателями, так как вопрос НДС все еще окончательно не решен. Он также попросил депутатов Парламента учесть интересы бюджетов местных органов самоуправления и предложил часть доходов от НДС направлять им.

© Sputnik / Саид Барганджия Предприниматели Абхазии: закон об НДС полон ошибок и недоработок

Шалашаа уверен, что правительству и Государственному таможенному комитету Абхазии необходимо принять оперативные меры по пресечению завоза не учтенных товаров, что мешает конкурентной среде.

Еще одним камнем преткновения в вопросе об НДС он назвал практику оплаты этого налога с еще не реализованного товара, который может испортиться, и его вовсе могут не купить.

"Желательно, чтобы платили этот вид налога по реализации или переработке товара. Я понимаю, для контроля надзорных органов это создает определенные трудности, но кто учитывает ущерб, который несет предприниматель? Ущерб этот никто не возмещает", - сказал Шалашаа.

Председатель ГТК Абхазии Беслан Цвинария спросил, насколько правильно, когда в Абхазию попадают не облагаемые пошлиной товары из России, которые производятся и на территории Абхазии. Например, пиво. Цвинария уверен, что прежде чем решить "судьбу" НДС, нужно рассмотреть его в ракурсе таможенных тарифов. Заур Шалашаа с этим согласился.

Кандидат экономических наук Марина Квициния вспомнила, что в 2013 году была создана комиссия, которая прорабатывала "ввозной" НДС, в частности, льготную, стимулирующую и фискальную его роль. Работа эта шла около двух лет. После досрочных выборов в 2014 году этот документ отложили в долгий ящик, заговорили о нем вновь уже в 2016 году, но в другом виде.

"Что выиграло государство от этого закона? Я думаю, что фискальная роль НДС не состоялась. Наверное, налоговые органы не скажут, что процент собираемости налогов повысился. Предприниматели, по-моему, претерпели крах. Они платят этот налог, но не могут реализовать свой товар. Ныне действующий закон, на мой взгляд, требует серьезной проработки. От того, что мы пересмотрим ставки или сделаем единые, плавающие ставки существенных изменений не будет", - считает Квициния.

Член Общественной палаты, предприниматель Абессалом Кварчия тоже задался вопросом, почему бизнес-сообщество должно возмущаться, если, казалось бы, НДС оплачивает покупатель. Дело в том, что каждый предприниматель знает финансовые возможности потребителя и с повышением цен, он не сможет приобрести тот или иной товар. Такая непродуманная политика, уверен он, превратила Абхазию в площадку для розничной торговли российского бизнеса.

Разговоры о том, что государство защищает интересы местных предпринимателей, он считает лукавством. Кварчия объяснил свое мнение тем, что существует колоссальная диспропорция между количеством импортной и местной продукции не в пользу последней.

Предприниматель Лили Дбар поделилась собственным опытом ведения бизнеса и тем, с какими проблемами она сталкивается в работе.

"Всех импортеров "уничтожили". У меня заходят вагоны и за каждый из них я должна платить 150 000 рублей – всего 500 000 рублей. У каждого предпринимателя есть такие деньги? Когда создавался это закон, обещали, что под него создадут "подушку безопасности" – льготное кредитование, наведут порядок на таможне. Ничего не сделали", - сказала Дбар и добавила, что она и ее коллеги вынуждены сокращать рабочие места.

Депутат Парламента Батал Табагуа выразил мнение, что этот закон был внедрен в свое время для того, чтобы, по его словам, "поймать" деньги на первом этапе.

Возможные убытки

Министр по налогам и сборам Абхазии Даур Курмазия обратил внимание на некоторые концептуальные противоречия в законе об НДС.

© Sputnik / Томас Тхайцук Парламент освободил от НДС проекты по инвестпрограмме

"Звучит мысль о том, что НДС должен защищать отечественного производителя. В этой части он выполняет функцию тем, что он дестимулирует реализацию импортных товаров, но вводить разные ставки НДС на один и тот же товар, в зависимости от его принадлежности, места производства, честно говоря, подозреваю, что это будет плохо работать", - сказал Курмазия.

Снижение ставки НДС с 10% до 7% вызовет спад поступления денежных средств в бюджет государства и это нельзя не учитывать, добавил он. Некоторые участники заседания апеллировали тем, что эти финансовые издержки можно будет перекрыть за счет расширения облагаемых НДС групп товаров.

Представитель Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Амра Цушба поделилась тем, что у нее вызывает удивление то, что обсуждения уже идут больше года, но к какому-то рациональному решению так и не удалось прийти.

Цушба также отметила, что новый закон об НДС, в котором она и ее коллеги не увидели конкретных экономических расчетов, был принят очень быстро в 2016 году. Тогда ЦСИ опубликовал свой прогноз в одной из государственных газет о том, что в первый год после внедрения этого закона будет кратковременный эффект, но в 2017 году невыполнение плана будет значительным.

"Этот закон, в принципе, вырванная глава из контекста налогового кодекса России. Мы сегодня в Абхазии не имеем, к сожалению, такого налогового кодекса. Конечно, объемы поступлений в бюджет от НДС значительные и его доля в бюджете составляет примерно 40% от доли собственных доходов. Говорить о том, чтобы откатиться назад невозможно, так как бюджет формируется исходя из действующего закона", - сказала Цушба.

При этом бизнес страдает, подчеркнула она. Предприниматели вынуждены или закрывать свое дело, что приводит к потерям рабочих мест, или уходить в тень. Анализ внешнеторгового оборота за 2017 год показал снижение на 13%.

Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба считает, что в республике один из самых благоприятных налоговых режимов. Более того, есть иные формы стимулирования бизнеса, например, как низкие тарифы по электроэнергии, цена на топливо одна из самых низких в регионе, что прямо или косвенно влияет на бизнес. Изменение ставок или внедрение нескольких ставок по НДС тоже не дает никаких гарантий того, что предприниматели выйдут из тени и начнут платить по счетам.

© Sputnik / Томас Тхайцук Вопросы доработки закона об НДС обсудили в Администрации президента

"У нас все смешалось. Проблемы администрирования и налогового механизма – это совершенно отдельные проблемы. Если институты, которые этим должны заниматься не работают эффективно, это не значит, что изменение ставок решит эти проблемы. Как не платили, так и будут не платить. Или наоборот", - сказал Ардзинба.

Ардзинба предложил воздержаться от каких либо изменений вообще. Объяснил свою точку зрения министр тем, что бюджет очень чувствителен и, если завтра поменяется политическая команда в стране, то она никогда не пойдет на такие шаги, так как в бюджет государства должны идти поступления.

"Никогда не говори никогда", - в шутку сказал депутат Парламента Александр Анкваб.

В Минэкономики, продолжил Ардзинба, разработана концепция налоговой реформы, в которой предлагается убрать НДС, налог на прибыль, имущество и ввести только один налог с оборота. Ардзинба пообещал в ближайшее время направить этот документ в Народное собрание.

"Незаконнорожденный"

Кандидат экономических наук Марина Квициния вспомнила, что работа над законом об НДС шла в течение двух лет, но подготовить его так и не получилось. Она назвала этот закон об НДС "незаконнорожденным".

"Но с метрикой", - снова пошутил Анкваб.

К дискуссии подключился председатель "Ассоциации предпринимателей Абхазии" Роман Качарава, который счел проведенное на встрече время потерянным.

"Мы, наверное, пойдем, потому что здесь обсуждаются проблемы тех, кто платит, а мы должны платить. Мы лучше пойдем, поработаем. Я не понимаю, зачем потерял два часа своего рабочего времени, когда у меня много проблем", - эмоционально отреагировал на происходящее Качарава, но все же решил задержаться еще ненадолго.

Он с досадой рассказал о том, что рабочая группа по вопросам НДС начала работать в январе прошлого года, но закончила свое существование в мае того же года. Качарава об этом узнал, только когда ему пришло сообщение о том, что его удалили из группы. Видимо, в одной из социальных сетей.

Резюмируя встречу, депутат Народного собрания Батал Табагуа определил три основные проблемы, которые необходимо решить: как предоставить предпринимателям возможность оплачивать НДС после, а не до реализации продукции; отменить преференции; четко определить виды товары, на которые распространяется НДС.