Первые сведения о пропавшем без вести красноармейце из Абхазии найдены в Крыму

СУХУМ, 12 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Первые сведения о пропавшем без вести в годы Великой Отечественной войны солдате из Абхазии Баграте Ардзинба удалось найти в Крыму, рассказала на пресс-конференции в Sputnik координатор проекта "Карта гостя Крыма и Севастополя", руководитель регионального отделения "Женщины бизнеса" Елена Юрченко в пятницу 12 апреля.

Мактина Ардзинба - внучка Баграта Ардзинба, красноармейца из гудаутского села Дурипш, о котором не было никаких известий почти 80 лет, направила в апреле 2019 года запрос в Министерство культуры России с просьбой пролить свет на судьбу предка.

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По данным сайта "Память народа", Баграт Ардзинба, 1906 года рождения, был призван на фронт в июле 1941 года Гудаутским районным военным комиссариатом. По донесениям, уточняющим потери, он пропал без вести в ноябре 1942 года и в феврале 1943 года по этой же причине был исключен из списков военнослужащих.

В 1948 году Гудаутским комиссариатом супруге Ардзинба были выданы справки о том, что он действительно был призван в ряды Красной армии и пропал без вести.

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"К сожалению, в опубликованных Минобороны архивных документах, информации о части и роде войск, в которых служил ваш дедушка, нет. Исходя из исторических сведений, мы можем предположить, что он мог стать участником обороны подземного гарнизона Аджи-Мушкай, либо переправиться в Керчь и пропасть без вести, погибнуть во время переправы на Таманском берегу. В известных списках защитников Аджи-Мушкайских каменоломен пока не удалось обнаружить имя вашего родственника, однако эти списки пополняются буквально каждый день. Данным письмом Министерства культуры Республики Крым мы высказываем предположение, что ваш дед захоронен в могиле Неизвестного солдата на Митридате", - зачитала ответ на запрос внучки красноармейца Елена Юрченко.

Мактина Ардзинба рассказала ведущему радио Sputnik Абхазия о том, что последнее письмо от ее дедушки пришло с фронта в 1942 году из оккупированной Керчи. Красноармеец тогда написал своей супруге о том, что идут тяжелые бои, и это последнее письмо от него. Девушка искала хоть какие-то сведения о своем предке около пяти лет в интернете.

"Мне мало что было известно о нем. Знала, что дедушка и пятеро его братьев воевали, но не вернулся только он и еще один из его братьев, информацию о котором я все же нашла в интернете. У него не было семьи, он оказался в концлагере, где его убили. Я хочу уточнить тоже, где место его захоронения. Так понимаю, что извещение о смерти есть у нас в военкомате, но о дедушке мне ничего не было известно", - вспомнила Мактина.

Ничего не было известно, кроме одной важной детали, которая впоследствии стала ключевой. Мактина помнила, что последнее письмо от ее дедушки пришло из Керчи. Спустя некоторое время она вместе с сестрой и детьми стала участницей проекта семейного тура в Крым "Пусть всегда будет солнце", в маршрут которого входила Керчь.

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"Когда мне рассказали, куда мы поедем, я поняла, что мы приехали туда неслучайно. На глазах сразу появились слезы. Даже не отдохнув, мы поднялись на гору Митридат, где стоит огромный, красивый памятник. Я решила спросить у людей, которые нас сопровождали, о том, как мне попробовать найти сведения о своем дедушке. Они дали мне свою визитную карточку и сказали, что поедем в Аджи-Мушкай, который был оборонительным рубежом и оккупирован в 1942 году, где, скорее всего, он мог погибнуть", - поделилась Ардзинба.

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В Аджи-Мушкае Мактина познакомилась с директором Крымского музея, который попросил оставить ему данные о Баграте Ардзинба. Спустя не больше одного часа Елена Юрченко сообщила Мактине о том, что ее дедушка найден.