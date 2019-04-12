17:24 12 Апреля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.52
  • EUR72.84
Поиск
Мактина Ардзинба - внучка Баграта Ардзинба, красноармейца из гудаутского села Дурипш

Первые сведения о пропавшем без вести красноармейце из Абхазии найдены в Крыму

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
15030

Предположительно, захоронение красноармейца из Абхазии Баграта Рашитович Ардзинба находится в могиле Неизвестного солдата в Митридате.

СУХУМ, 12 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Первые сведения о пропавшем без вести в годы Великой Отечественной войны солдате из Абхазии Баграте Ардзинба удалось найти в Крыму, рассказала на пресс-конференции в Sputnik координатор проекта "Карта гостя Крыма и Севастополя", руководитель регионального отделения "Женщины бизнеса" Елена Юрченко в пятницу 12 апреля.

Мактина Ардзинба - внучка Баграта Ардзинба, красноармейца из гудаутского села Дурипш, о котором не было никаких известий почти 80 лет, направила в апреле 2019 года запрос в Министерство культуры России с просьбой пролить свет на судьбу предка.

Итоги первого экскурсионного тура в Крым Пусть всегда будет солнце подведут в Sputnik
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-конференция в Sputnik Абхазия

По данным сайта "Память народа", Баграт Ардзинба, 1906 года рождения, был призван на фронт в июле 1941 года Гудаутским районным военным комиссариатом. По донесениям, уточняющим потери, он пропал без вести в ноябре 1942 года и в феврале 1943 года по этой же причине был исключен из списков военнослужащих.

В 1948 году Гудаутским комиссариатом супруге Ардзинба были выданы справки о том, что он действительно был призван в ряды Красной армии и пропал без вести.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Узники Дахау: подросток выяснил судьбу военнопленных из Абхазии

"К сожалению, в опубликованных Минобороны архивных документах, информации о части и роде войск, в которых служил ваш дедушка, нет. Исходя из исторических сведений, мы можем предположить, что он мог стать участником обороны подземного гарнизона Аджи-Мушкай, либо переправиться в Керчь и пропасть без вести, погибнуть во время переправы на Таманском берегу. В известных списках защитников Аджи-Мушкайских каменоломен пока не удалось обнаружить имя вашего родственника, однако эти списки пополняются буквально каждый день. Данным письмом Министерства культуры Республики Крым мы высказываем предположение, что ваш дед захоронен в могиле Неизвестного солдата на Митридате", - зачитала ответ на запрос внучки красноармейца Елена Юрченко.

Мактина Ардзинба рассказала ведущему радио Sputnik Абхазия о том, что последнее письмо от ее дедушки пришло с фронта в 1942 году из оккупированной Керчи. Красноармеец тогда написал своей супруге о том, что идут тяжелые бои, и это последнее письмо от него. Девушка искала хоть какие-то сведения о своем предке около пяти лет в интернете.

"Мне мало что было известно о нем. Знала, что дедушка и пятеро его братьев воевали, но не вернулся только он и еще один из его братьев, информацию о котором я все же нашла в интернете. У него не было семьи, он оказался в концлагере, где его убили. Я хочу уточнить тоже, где место его захоронения. Так понимаю, что извещение о смерти есть у нас в военкомате, но о дедушке мне ничего не было известно", - вспомнила Мактина.

Ничего не было известно, кроме одной важной детали, которая впоследствии стала ключевой. Мактина помнила, что последнее письмо от ее дедушки пришло из Керчи. Спустя некоторое время она вместе с сестрой и детьми стала участницей проекта семейного тура в Крым "Пусть всегда будет солнце", в маршрут которого входила Керчь.

Пресс-конференция по итогам деятельности Международного Комитета Красного Креста в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Мы ждем": фотовыставка о пропавших без вести пройдет в районах Абхазии

"Когда мне рассказали, куда мы поедем, я поняла, что мы приехали туда неслучайно. На глазах сразу появились слезы. Даже не отдохнув, мы поднялись на гору Митридат, где стоит огромный, красивый памятник. Я решила спросить у людей, которые нас сопровождали, о том, как мне попробовать найти сведения о своем дедушке. Они дали мне свою визитную карточку и сказали, что поедем в Аджи-Мушкай, который был оборонительным рубежом и оккупирован в 1942 году, где, скорее всего, он мог погибнуть", - поделилась Ардзинба.

Забалуев о поиске пропавших без вести в Абхазии: не найдено более двух тысяч человек>>

В Аджи-Мушкае Мактина познакомилась с директором Крымского музея, который попросил оставить ему данные о Баграте Ардзинба. Спустя не больше одного часа Елена Юрченко сообщила Мактине о том, что ее дедушка найден. 

По теме

"Возвращение имени": как в Бзыби проходит поиск останков красноармейцев
Проект "Возвращение имени" установил судьбу еще одного красноармейца из Абхазии
Проект "Возвращение имени" обнаружил новый список пропавших без вести


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Драгоценность Адыгеи: ансамбль "Нальмэс" в Абхазии
Слонам устроили тренировку в воде в честь церемонии коронации короля Таиланда
Не упасть в грязь хоботом: слоны готовятся к церемонии коронации короля Таиланда
Ситуация с трудоустройством в Абхазии
Кто в Абхазии работает

Соцсети

Sputnikabkhazia