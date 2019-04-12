Барьеры и перспективы: сможет ли Абхазия стать ключевым партнером Турции

Вторая международная конференция "Абхазия в контексте современных российско-турецких отношений" прошла в Сухуме 12 апреля. О том, почему Турции невыгодно сотрудничать с Абхазией и как решить эту проблему, читайте в репортаже Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Как реализовать экономический, политический и гуманитарный потенциал Абхазии в рамках российско-турецких отношений? Таким вопросом задались делегаты второй международной конференции "Абхазия в контексте современных российско-турецких отношений".

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Открывая конференцию, президент Международного фонда "Апсны" Сенер Гогуа отметил прогрессивный вектор развития двусторонних российско-турецких отношений в последние 20 лет. По его словам, торговый оборот между двумя государствами на сегодняшний день составляет 26 миллиардов долларов, что на 16 процентов превышает показатели 2016-2017 годов.

Президент фонда подробно осветил векторы сотрудничества двух стран, в том числе энергетику, поставку природного газа из России в Турции, реализацию проекта "Турецкий поток", быстроразвивающееся сотрудничество в сфере обороны и туризма и взаимодействия на международной арене по вопросам урегулирования конфликта в Сирии.

"Безусловно, Абхазия заинтересована в данных двусторонних отношениях. Все перечисленные мною пункты показывают то, что отношения этих двух государств долгосрочные, ведь такие договоры просто так не подписываются. Для нас это означает мир и стабильность, а также перспективы экономического развития, так как во внешней торговле это наши ключевые партнеры", - объяснил он.

Барьеры сотрудничества

Оптимистические перспективы Абхазии в отношениях России и Турции поддержали не все участники конференции. По словам специалиста по Северному Кавказу Митату Челикпала, несмотря на быстроразвивающиеся отношения двух стран в последние 20 лет, их все еще нельзя назвать политически стабильными.

"Безусловно, экономические и торговые отношения продуктивно влияют на сотрудничество двух стран, однако глобальные и региональные проблемы негативно влияют на них. Эти проблемы также влияют на турецко-абхазские отношения. Если нет единой перспективы в решении этой проблемы, Абхазии будет сложно развивать стабильные отношения", - объяснил он.

Челикпала также отметил, что внешнеполитические приоритеты Турции отличаются от ожиданий Абхазии. Первостепенный партнер Турции на Кавказе - Грузия.

"Так как Азербайджан как тюркское государство приоритет не только в торговле, но и во внешнеполитическом поле, а Грузия для Турции – единственный выход в Азербайджан. И здесь абхазо-грузинские отношения до сих пор - основополагающий фактор. В то же время Турция всегда смотрит на ситуацию в широком спектре экономического и торгового развития, поэтому я согласен, что сотрудничество с Абхазией было бы выгодным, однако, как этого достичь, учитывая существующие препятствия, все еще остается вопросом", - отметил он.

Перспективы сотрудничества с Абхазией усложняет и тот факт, что не все политические акторы Турции положительно относятся к альянсу с Россией. По словам бывшего ректора университета Кадир Хаса в Стамбуле Мустафы Айдына, отношение к России в Турции делится на три группы.

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Первая группа – сторонники действующего президента Реджепа Эрдогана, которая выступает за укрепление отношений с Россией в экономике и сфере безопасности. Позиция второй группы кардинально отличается от первой, ее участники руководствуются геополитическими и историческими причинами.

Но есть и группа "осторожных", которая рассматривает Россию как альтернативу турецко-западным отношениям в политике и экономике. Эта группа, по словам эксперта, составляет большинство, которое при грамотном подходе сможет повлиять на двусторонние отношения.

Но какие бы идеологические и политические барьеры не были преодолены, экономические выгоды Турции все же ставятся во главе вопроса.

"Турции необходима сильная экономическая поддержка извне. Также стране нужна военная поддержка, которая выражается в покупке конкурентоспособного военного оборудования. В этом плане у Турции были стабильные связи с США, у России же нет таких финансовых возможностей, чтобы компенсировать помощь Штатов", - добавил он.

Выше политики

Экономические и политические факторы - не единственное препятствие трехстороннего сотрудничества. К такому выводу пришли участники конференции.

По словам Айдына, многовековые исторические противоречия России и Турции все еще остались осадком в умах и настроениях жителей обеих стран.

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"Мы не так легко все забываем и прощаем. Хотя экономические отношения двух государств постоянно улучшаются, люди все еще помнят то, что происходило много лет тому назад. Необходимо преодолевать эти подозрения и недоверие. Если мы хотим сделать отношения России и Турции более структурными, то мы должны смотреть выше экономики", - объяснил он.

Однако историческая память не всегда соответствует историческим реалиям. Для решения гуманитарного аспекта двустороннего сотрудничества и разрушения исторических стереотипов необходимо увеличить количество совместных площадок для обсуждения с привлечением экспертов с обеих сторон, считает тюрколог и востоковед Вероника Цибенко.

По словам Сенера Гогуа, при правильном политическом и экономическом подходе все существующие барьеры со временем возможно будет преодолеть.

"Ничего невозможного в этом нет. У нас получилось выиграть в войне, до 2008 года все говорили о том, что Россия никогда не признает Абхазию. Но ведь все получилось! В нашем глобальном мире все очень быстро меняется", - сказал он.

Первые шаги для будущего плодотворного сотрудничества – открытие прямого морского сообщения между Турцией и Абхазией, а также прямого транзитного беспошлинного коридора через Грузию. Однако последнее в связи с политическими разногласиями двух стран будет не так легко сделать, добавил Гогуа.