Обжиг прошла: как Мария Делба обрела "творческий покой"

Мария Делба переехала в Абхазию из Мурманска 11 лет назад. О том, как экономист нашла свое призвание в керамике и дом в Абхазии, читайте в материале Sputnik.

Асида Квициния, Sputnik.

Назад дороги нет

Мария Делба приехала в Абхазию в гости к сестре. За всю жизнь на севере она не смогла привыкнуть к холодному климату и полярным ночам. Мария часто задумывалась о смене места жительства и, погостив недолго в Абхазии, решила далее строить свою жизнь здесь.

Привыкать к новой жизни трудно. Другие люди, нравы, многое непонятно. Работа нашлась быстро, но счастья не прибавилось. Твердо решив не возвращаться обратно, с трудностями и переживаниями она продолжила жить в Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мастерская Марины Делба

Экономист по профессии Мария много лет увлекалась художественной керамикой. Свободное от работы время она посвящала лепке из папье-маше и создавала небольшие керамические изделия.

"Узнав о моем увлечении керамикой, подруга рассказала о возможности поступить в Сухумское художественное училище, исполнить давнюю мечту. Профессиональным навыкам и тонкостям с работы с глиной я обучилась в училище и много информации получила, просматривая мастер-классы в интернете, посещая керамические форумы, где опытные скульпторы делятся знаниями. Художественное училище и занятие керамикой стало отдушиной для меня, на жизнь в Абхазии я смотрю теперь другими глазами", - рассказывает Мария.

Мысли в глине

Мастерская Марии находится при Художественном училище, она посещает лекции и остаток дня проводит, создавая свои керамические творения. Идея скульптуры появляется в голове мастерицы, когда приходит вдохновение. Записав первые наброски новой работы в блокнот, она придумывает название изделию. В каждую свою работу Мария вкладывает особый смысл, и каждое изделие имеет определенный посыл.

© Sputnik / Томас Тхайцук Изготовление скульптуры

"Иногда бывает и наоборот, появляется название, а потом я додумываю детали и продолжаю мысль в глине. Это для меня своеобразная игра. Например, фраза "музыка ветра", я думаю, как можно изобразить это в керамике. В голову приходит настенное панно, легкое, ажурное, с завитками, где-то поднимаются листья, и в то же время я представляю, как оно передает энергию ветра и звука. Идею вынашиваю не один день, к творчеству приступаю, когда мысли не дают спать по ночам, и жалею, что мастерская не в соседней комнате", - продолжает скульптор.

Творческие обстоятельства

Первая выставка Марии прошла в день 50летия сухумского художественного училища. Министр Культуры Эльвира Арсалия купила несколько работ мастерицы. Марии запомнилась выставка, а покупку министра восприняла, как комплимент, добавила она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Работы Марины Делба

К серьезным работам мастерица относит свою скульптуру "Борьба с обстоятельствами". Небольшая человеческая фигура, по плечи перетянутая колючей проволокой. Скульптура сделана в темных тонах, лицо смотрит вверх и выделяется светлым цветом. Работа Марии символизирует взгляд в будущее и надежду на лучшее, несмотря на постоянную борьбу с обстоятельствами.

"Вдохновили меня на изготовление этой работы жизненные ситуации, с которыми мне приходилось бороться. Прежде чем приступить к реализации идеи, я обдумываю каждую деталь в скульптуре. Цвет, форму и отдельные элементы, которые передают задумку изделия. "Борьба с обстоятельствами" должна была получиться сдержанной, без блеска и не вызывать положительных эмоций. Это моя первая осознанная работа. Результатом я осталось довольна, получилась скульптура из шамота с молочным обжигом", - объясняет она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Работы Марины Делба

В прошлом году Мария Делба приняла участие в международном фестивале керамики на Алтае. Ее скульптура "Борьба с обстоятельствами" стала лучшей, и в качестве приза мастерица получила возможность принять бесплатное участие в фестивале "Фарфоровая сказка Алтая".

Работа "Борьба с обстоятельствами" © Foto / предоставлено Марией Делба

Работа "Душа" © Foto / предоставлено Марией Делба

Работа "Восток" © Foto / предоставлено Марией Делба 1 / 3 © Foto / предоставлено Марией Делба Работа "Борьба с обстоятельствами"

В процессе творения

Мастерица приступает к работе с выбора глины. Для каждой скульптуры нужны определенные материалы. В Абхазии достать нужное сырье не просто, поэтому она заказывает материалы из Петербурга. Мария мастерит скульптуры путем отливки с готовой глиняной формы и путем лепки.

При первом методе скульптор готовит глиняный макет и с него отливает гипсовую форму. После того как форма остынет, Мария распределяет по ней глину, на следующий день она подсыхает, и мастерица аккуратно вынимает сырое изделие и отправляет его на обжиг в печь.

© Sputnik / Томас Тхайцук Обжиг работы в печи

Несколько часов спустя почти готовая скульптура покрывается глазурью, и мастер отправляет ее на повторный обжиг. После этого, если глазурь легла правильно и скульптура была вынута без повреждений, то изделие готово.

"Когда для полной композиции мне нужно создать абсолютно одинаковые элементы, я использую отливку из гипса. Но мне больше нравится мастерить изделия методом ручной лепки. Здесь есть свои сложности, иногда в процессе лепки ты понимаешь, что в голове у тебя образ скульптуры представлялся иначе, а на деле получается не так, как должно. Мысль многое может допускать, сложнее это выразить в скульптуре", - объясняет Мария.

Небольшую шкатулку в форме розы мастерица переделывала много раз. Лодку с людьми, символизирующую жизнь и смерть, она мастерила пять дней, уделяя внимания каждому персонажу на глиняной лодке.

© Sputnik / Томас Тхайцук Лодка с людьми, символизирующуя жизнь и смерть

"Я пока как художник не состоялась. У меня есть работы удачные и неудачные. Я редко бываю довольна своими творениями, они мне кажутся детскими, недоработанными. Опытные скульпторы признаются, что так происходит почти у всех художников, и это неплохо, плохо, когда доволен, значит расти некуда, а, как известно, совершенству нет предела", - улыбаясь, продолжает она.

В планах у мастерицы после окончания училища открыть свою студию керамики, где Мария могла бы давать уроки художественной керамики детям и мастер-классы для взрослых.