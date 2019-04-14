Помощь с расчетом: почему Гал согласился принять сухумский мусор

Жители микрорайона Маяк в Сухуме заблокировали въезд на мусорный полигон столицы, требуя закрыть свалку. В результате свозить бытовые отходы из Сухума было решено в Галский район.

О том, почему в Гале согласились принимать мусор из Сухума, какая району от этого выгода и что об этом думают экологи, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Выгодное предложение

После протестных акций жителей сухумского микрорайона Маяк, глава администрации столицы Адгур Харазия обратился к галскому коллеге Темуру Надарая с просьбой позволить свезти бытовые отходы столицы в Галский район. Решение приняли не сразу.

"Нам сначала надо было изучить объемы этого мусора и что сделает столица для того, чтобы нам тоже это было выгодно. Приехали специалисты, экологи и обсудили этот вопрос. Речь не идет о новой свалке. Мы говорим об одном из двух полигонов, который у нас уже был. Старая свалка у нас не работает, но мы собираемся ее реанимировать тоже", - рассказал корреспонденту Sputnik глава Галского района Темур Надарая.

Свалки в Галском районе тоже требует вложений. Котлован на мусорном полигоне в Галском районе небольших размеров, а на то, чтоб вырыть новый нет средств. Аренда одного экскаватора в день обходится примерно в 40-50 тысяч рублей. Время от времени коммунальные службы района вынуждены одалживать технику у российских пограничников, добавил Надарая.

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Нужная техника есть в Сухуме. Это и сыграло ключевую роль для принятия взаимовыгодного решения, объяснил Надарая.

"Оказалось, что у сухумчан есть техника, которая нам обошлась бы в сотни тысяч рублей. Они нам предложили, если мы пойдем им на встречу, выроют необходимые для галского полигона котлованы и мусор, который лежит у нас на поверхности земли, закопают, приведут свалку в надлежащее состояние. Кроме того, они обещали сделать вокруг свалки яму. Так вышло, что это взаимовыгодная договоренность", - сказал Надарая.

Соглашение между главами двух администраций было подписано в пятницу 12 апреля. Первый мусор и технику из столицы свезли в Гал в субботу 13 апреля. Экскаваторы уже приступили к расширению котлована и начали "прибираться" на полигоне, рассказал Надарая. Условия и расположение галского полигона в разы лучше сухумского, что, по его словам, подтвердили и водители спецтехники.

По мнению Темура Надарая, протестующие жители Маяка допустили ошибку. Закрытие мусорного полигона не решит их проблемы, так как отходы, свозимые туда на протяжении десятилетий, там и останется. Неприятные запахи никуда не исчезнут, а в случае возгорания отходов, потушить их будет проблематично.

"Думаю, что через некоторое время эти же люди попросят вернуться обратно (коммунальные службы - ред.), чтобы не было возгораний, запахов и смога. Если они считают, что закрытием свалки решили свою проблему, то они ошибаются", - отметил он.

Прочитав публикации и комментарии в социальных сетях, Надарая пришел к выводу, что людей вводят в заблуждение оппозиционно настроенные граждане Абхазии, цель которых, уверен он, обвинить власть в том, что она не справляется с обязанностями. Подобные рассуждения читают, в том числе жители Галского района, некоторые из которых тоже были возмущены "чужим" мусором.

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Единственным оптимальным для Абхазии решением проблем с мусором глава Галского района видит в создании полигонов, прессовке бытовых отходов с последующим их закапыванием в землю. Мусоросжигательный завод, уверен Надарая, республике не выгоден.

"Главный продукт, который дает мусоросжигательный завод – это электроэнергия, себестоимость которой равняется четырем рублям за один киловатт. У нас люди 40 копеек не платят, кому мы эту электроэнергию продадим за такую сумму? Также, у таких заводов, при всех нормах, есть свои выбросы, могут быть аварийные ситуации", - сказал Надарая.

Вдали от моря

Темур Надарая также опроверг слухи о том, что галская свалка находится на берегу моря и что туда выбрасывают мусор российские пограничники. По его словам, военные части России обслуживаются местным городским хозяйством и исправно оплачивают вывоз мусора.

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"Когда я был назначен на эту должность, у нас была одна машина для вывоза мусора, еще две стояли с застучавшими двигателями. Очамчырцы приезжали и помогали нам убирать мусор. Сегодня у нас около шести единиц техники и 20 семидесятикубовых мусорных баков. Раньше было только восемь. Многие говорят, что Гал стал чище", - подчеркнул Надарая.

Как и по всей республике, в Галском районе тоже стихийно появляются несанкционированные свалки, с которыми борются местные коммунальщики. Некоторые жители страны, отметил Надарая, безответственно выбрасывают бытовые отходы под покровом ночи там, где им удобно.

Вывоз бытовых отходов из Сухума в Галский район – это временная мера, не угрожающая экологии района, сказал в беседе с корреспондентом Sputnik председатель Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы Савелий Читанава.

"Вы знаете, что правительство страны приняло решение об организации нового полигона в Гулрыпшском районе, где сейчас ведутся изыскательские работы. А пока, чтобы Сухум не был засорен мусором, отходы сейчас свозят в Гал, но это временная мера", - отметил эколог.

Читанава подтвердил, что полигон тот расположен на окраине города, но не на берегу моря, как об этом говорят пользователи соцсетей.