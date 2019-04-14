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Харитон Агрба

Уроженец Абхазии Харитон Агрба взял "серебро" на Кубке мира в Германии

© Foto / предоставлено Харитоном Агрба
В Абхазии
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Кубок мира по боксу, в котором участвовали спортсмены из двадцати стран, проходил в немецком городе Кельн с 10 по 13 апреля 2019 года.

СУХУМ, 14 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Уроженец Абхазии, член Национальной сборной России Харитон Агрба стал серебряным призером Кубка мира по боксу в Кельне, рассказал корреспонденту Sputnik Агрба.

Бой Харитона Агрба
© Фото : предоставлено Харитоном Агрба
Боксер Харитон Агрба победил олимпийского чемпиона из Кубы

"Я провел три боя. В первом встретился с представителем Китая, а во втором у спортсмена из Германии, у которых я одержал победу. В финале встретился со своим конкурентом из России, бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне Андреем Замковым. Судьи решили отдать победу по очкам ему. Это решение было спорным. Немного не повезло, и я взял "серебро", - поделился Агрба.

Подготовку к Кубку мира спортсмен из Абхазии вместе со своей командой проходил в двух тренировочных лагерях -  в Сочи и Берлине. Тренер – Роман Подопрогора. В ближайшие планы спортсмена входит участие к предстоящим Европейским играм, которые должны пройти летом 2019 года в Минске.

Мастеру спорта международного класса, двукратному серебряному призеру Чемпионата России и чемпиону мира среди студентов Харитону Агрба 23 года. Боксом он занимается тринадцать лет. 

Харитон Агрба родился в Гагре. Вместе с родителями переехал в российский Волгодонск, когда ему было пять лет, затем в Ростов-на-Дону.



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