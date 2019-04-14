Абхазские борцы вышли на отборочные этапы первенства Европы и Всемирных игр

Первенство Российской Федерации по вольной борьбе проходит в Наро-Фоминске с 11 по 15 апреля 2019 года.

СУХУМ, 14 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Трое борцов из Абхазии заняли призовые места на первенстве России и вышли на отборочные этапы первенства Европы и Всемирных игр, сообщил тренер по вольной борьбе Тимур Джопуа.

"В весовой категории до 62 килограмм первое место занял Астамур Квициния, в весовой категории до 57 килограмм второе место- Рустам Лагиндзе и Даниель Джопуа в весовой категории до 85 килограмм стал третьим", - сказал Джопуа.

Он добавил, что занявший первое место спортсмен отправится на отборочный тур Первенства Европы, который пройдет в июне в Польше, обладатели бронзы и серебра поедут на отборочный этап Всемирных игр в Венгрии, которые тоже состоятся в июне 2019 года.