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Первенство России по вольной борьбе

Абхазские борцы вышли на отборочные этапы первенства Европы и Всемирных игр

© Foto / Тимур Джопуа
В Абхазии
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Первенство Российской Федерации по вольной борьбе проходит в Наро-Фоминске с 11 по 15 апреля 2019 года.

СУХУМ, 14 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Трое борцов из Абхазии заняли призовые места на первенстве России и вышли на отборочные этапы первенства Европы и Всемирных игр, сообщил тренер по вольной борьбе Тимур Джопуа. 

"В весовой категории до 62 килограмм первое место занял Астамур Квициния, в весовой категории до 57 килограмм второе место- Рустам Лагиндзе и Даниель Джопуа в весовой категории до 85 килограмм стал третьим", - сказал Джопуа. 

Он добавил, что занявший первое место спортсмен отправится на отборочный тур Первенства Европы, который пройдет в июне в Польше, обладатели бронзы и серебра поедут на отборочный этап Всемирных игр в Венгрии, которые тоже состоятся в июне 2019 года. 

Первенство России по вольной борьбе
© Foto / Тимур Джопуа
Первенство России по вольной борьбе

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Теги:
Абхазия, спорт, борьба


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