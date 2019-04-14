Чемпионат Абхазии по волейболу среди женщин завершился в Сухуме в воскресенье 14 апреля.

СУХУМ, 14 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Женская сборная Гудауты по волейболу победила в Чемпионате Абхазии, сообщил один из тренеров сборной Руслан Царгуш.

Всего в Чемпионате Абхазии участвовало четыре команды - из Гудауты, Гагры и две из Сухума.

"Соревнования прошли по круговой системе и в очень упорной борьбе. Одинаковое количество очков было у гудаутской, гагрской и у одной из сухумских команд, но мы вышли вперед по количеству забитых мячей и победили",- сказал Царгуш.

Он добавил, что гудаутская женская сборная стала первой впервые за последние три года. Самой младшей волейболистке 15 лет, самой старшей - 28 лет.