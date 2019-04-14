01:19 15 Апреля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.52
  • EUR72.84
Поиск
Женская сборная Гудауты по волейболу

Женская сборная Гудауты по волейболу победила в Чемпионате Абхазии

© Foto / Руслан Царгуш
В Абхазии
Получить короткую ссылку
17510

Чемпионат Абхазии по волейболу среди женщин завершился в Сухуме в воскресенье 14 апреля.

СУХУМ, 14 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Женская сборная Гудауты по волейболу победила в Чемпионате Абхазии, сообщил один из тренеров сборной Руслан Царгуш.

Всего в Чемпионате Абхазии участвовало четыре команды - из Гудауты, Гагры и две из Сухума.

"Соревнования прошли по круговой системе и в очень упорной борьбе. Одинаковое количество очков было у гудаутской, гагрской и у одной из сухумских команд, но мы вышли вперед по количеству забитых мячей и победили",- сказал Царгуш. 

Он добавил, что гудаутская женская сборная стала первой впервые за последние три года. Самой младшей волейболистке 15 лет, самой старшей - 28 лет.

По теме

Сборная Абхазии по волейболу выступит на Всемирных играх в Казани
Теги:
Гудаута, Абхазия, волейбол


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Керамический труд: как создаются скульптуры Марии Делба
Магия льда: фотограф на коньках записал удивительные звуки льда
Генно-модифицированные продукты: как распознать

Соцсети

Sputnikabkhazia