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Прогноз погоды в Абхазии на неделю

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (73)
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С начала недели и до второй половины четверга погоду Абхазии формируют холодные атмосферные фронты средиземноморского циклона, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы.

СУХУМ, 15 мар – Sputnik. С понедельника до второй половины четверга в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, возможна гроза, местами туман, сообщают метеорологи.

С пятницы ожидается переменная облачность, возможны слабые осадки.

Атмосферное давление нестабильное.  

Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 15 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью +6°С +11°С, днем +14°С +19°С.

Температура морской воды +12°С.

Волнение на море от одного до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (73)


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