Прогноз погоды в Абхазии на неделю

СУХУМ, 15 мар – Sputnik. С понедельника до второй половины четверга в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, возможна гроза, местами туман, сообщают метеорологи.
С пятницы ожидается переменная облачность, возможны слабые осадки.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +6°С +11°С, днем +14°С +19°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение на море от одного до трех баллов.
Относительная влажность воздуха 60-90%.