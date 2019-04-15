"Царь" из Лыхны: памяти Александра Тария

О том, каким он был в повседневной жизни, почему домочадцы называли его царем и какой несчастный случай произошел с Тария незадолго до смерти, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

"Царь" приехал

Любимым местом для Александра Тария было его родное село Лыхны, куда он старался приезжать каждые выходные. Домочадцы всегда его ждали с нетерпением и, когда он появлялся, говорили: "х,ах, дааит" (наш царь пришел - ред.), вспоминает его племянница Инга Тария.

"Мама всегда говорила, что едет наш царь, и для него оставляла все самое лучшее, что было дома. Как только он приезжал домой, дядя сразу переодевался и шел в сад, где рубил сухие деревья или сажал новые. Мы всей семьей ухаживали за этими насаждениями, чтобы ему было приятно", - сказала Инга.

© Foto / Инга Тания Свадьба Александра Тария

Александр Тария был добрым, отзывчивым и внимательным человеком, добавила она. На праздники никогда с пустыми руками не приезжал, и каждый из детей знал, что скоро приедет "царь" с подарками.

Характер у него был мягкий и покладистый, он никогда ни с кем не конфликтовал, не повышал голоса. Трепетно относился ко всему живому.

"Когда он ходил по двору, мы смеялись и спрашивали у него: "Дядь Саша, вы боитесь травку помять?" А он отвечал, что действительно не хочет этого и восхищался красотой природы нашего села", - поделилась Инга Тария.

Иногда Александр Тария делился воспоминаниями о войнах, которые ему пришлось пережить. У него их было две – Великая Отечественная война и Отечественная война народа Абхазии. В годы фашисткой оккупации Тария был участником боевых действий в Керчи, оборонял Санчарский, Адзапшский и Аллаштрахский перевалы. В 1943 году в составе 808-го стрелкового полка 394-й дивизии воевал на Краснодарском направлении. Был тяжело ранен в боях за Усть-Лабинск. Этим событиям Тария посвятил не одну книгу.

© Foto / Инга Тания Александр Тария с сослуживцами

Когда в Абхазии началась война с Грузией, они вместе с супругой Александрой Аргун находились в Сухуме. Все попытки родственников вывезти их из оккупированной столицы Тария пресекал.

"Тогда дядя был директором Государственного музея, и как-то раз он написал: "Пусть я здесь умру, но хоть какие-то ценности музея я должен сохранить". За это время ему многое пришлось перенести. Грузинские военные не раз выводили его из дома и угрожали убить, одевали мешок на голову, но потом почему-то отпускали", - отметила племянница.

Семья Тария долго не могла поверить в происходящее, когда 27 сентября, в День освобождения Сухума, к ним домой неожиданно зашли племянники и сказали, что война почти закончилась и все позади. Этими ребятами были бойцы Абхазской армии Юрий Тария, Занбей Цкуа, Валерий Барциц, Джемал Шерешелия.

От немцев ушел…

После войны Александра Аргун тяжело заболела. Уход за ней взял на себя ее супруг, который отказывался от посторонней помощи.

"Это была уникальная пара, и они прожили жизнь дружно. Александра рассказывала, что когда они с дядей поженились, она предоставила ему возможность, чтобы он мог выучиться, и ухаживала за ним, как за ребенком. Когда она слегла, дядя от нее не отходил", - рассказала Инга Тария.

За два года до того, как Александр Тария ушел в мир иной, на сухумском вокзале его сбил автомобиль. В тот день он собирался поехать в Лыхны. От удара у него были сломаны обе ноги и, несмотря на все старания врачей, раны так и не зажили.

"От немцев ушел, от грузин ушел, а от машины не ушел", - шутил Тария о несчастном случае, произошедшем с ним.

© Foto / Инга Тания Семья Александра Тария

С того злополучного дня за ним ухаживали близкие родственники. Тария не мог самостоятельно ходить и есть. Александр Тария умер в феврале 2015 года на 92 году жизни. Смерть дяди Инга называет большой утратой для всей семьи. У него остался сын Виталий, который живет в Москве.

Общественный деятель, писатель, ветеран Великой Отечественной войны Александр Миктатович Тария родился 15 апреля 1924 года в селе Лыхны Гудаутского района. После окончания девятого класса в Лыхненской средней школе был зачислен в Тбилисское военно-пехотное училище. Будучи курсантом, участвовал в обороне перевалов Адзапш, Аллаштраху. Воевал в составе 808-го стрелкового полка 394-й дивизии на Краснодарском направлении в 1943 году.

В боях за Усть-Лабинск был тяжело ранен. В 1944 был уволен по инвалидности. С октября 1944 по июнь 1946 работал военруком Новоафонской средней школы. С 1946 года – инструктор, затем завотделом кадров Гудаутского РК комсомола. С сентября 1949-го по март 1951-го – студент Кутаисского горного техникума. В 1951 был избран секретарем комитета шахты № 2 в "Ткуарчалуголь". В 1953 – инспектор ЦСУ СССР по Гудаутскому району. С марта 1958 по октябрь 1972-го заведовал отделом пропаганды марксизма-ленинизма, заместитель редактора газеты "Апсны капш". С 1972 по 1978 годы – заведующий Домом политпросвещения Абхазского Обкома Компартии. В 1972–1978 годах – внештатный корреспондент абхазского журнала "Агитатор".

С марта 1978 по октябрь 2007 года – директор Абхазского госмузея. Избран председателем республиканской организации ветеранов войны и труда в 1987 году.

Во время Отечественной войны народа Абхазии в 1992–1993 годах Тария удалось сохранить до 99 % экспонатов и 100 % художественных произведений, связанных с историей и культурой народа Абхазии, в Госмузее.

За проявленное мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов награжден орденами Отечественной войны I степени, двумя орденами Отечественной войны II степени, медалями "За отвагу", "За оборону Кавказа", "За воинскую доблесть", "За победу над Германией".

Труды Александра Тария на абхазском и русском языках - "Схватка с Эдельвейсом", "Девять огненных лет", "Книга памяти", "Абхазские соколы в небе", "Символ воинской доблести", "Мстители в тылу врага", "Братья защищали Родину", "413 дней" об Отечественной войне народа Абхазии.