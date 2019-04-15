Три поезда свяжут Абхазию и Россию на летнее время

Поезда из России в Абхазию будут пользоваться большой популярностью, сказал в интервью Sputnik пресс-секретарь "Федеральной пассажирской компании" РЖД Владимир Кравцов.

СУХУМ, 15 апр – Sputnik. Абхазию и Россию на летнее время свяжут три поезда, сказал в интервью радио Sputnik пресс-секретарь "Федеральной пассажирской компании" РЖД Владимир Кравцов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Малания: проблемы транспортной логистики влияют на раннее бронирование в Абхазии

"Будет назначено три поезда, соответственно, из Москвы, Санкт-Петербурга и из Самары. Из Москвы и Санкт-Петербурга поезда будут отправляться в летние месяцы в ежедневном режиме, с июня по август. А что касается дополнительного поезда из Самары, то он будет назначен в июне и в июле, но он будет ходить три-четыре раза в неделю", - добавил Кравцов.

Поезда из Москвы и Санкт-Петербурга с июня по август будут курсировать в постоянном режиме.

"Это такие же пассажирские поезда, которые курсируют на территории Российской Федерации, это плацкарт, купе. Я думаю, что туристам и отдыхающим, которые будут посещать курорты Абхазии, эти поезда будут удобны. Также существуют мультимодальные маршруты, то есть это единый билет, вы можете доехать до вокзала Адлера, и дальше продолжить путешествие уже автобусом", - подчеркнул пресс-секретарь "Федеральной пассажирской компании" РЖД.

По словам Кравцова, на сайте РЖД в разделе "покупка билетов" на некоторые даты уже нет билетов.

© Foto / ФПК/ Олег Асратян РЖД открыли продажу билетов в модернизированный плацкарт

"Эти поезда, как и в прошлом году, будут пользоваться популярностью. Мы смотрели уже на сайте РЖД в разделе "покупка билетов", на некоторые даты уже нет билетов. Судя по скорости продаж билетов, эти поезда уже пользуются спросом", - отметил он.

Сейчас билеты можно приобрести за 90 дней до момента путешествия, поэтому удобно заранее запланировать отдых, говорит Кравцов.

"Более того, если вы покупаете билет за 90 дней, то это позволяет сэкономить на путешествии", - подчеркнул Кравцов.

По его словам, плацкарт пользуется наибольшим спросом среди пассажиров, цены на данный вид перевозок устанавливает государство, средняя цена зависит от того, за сколько дней приобретается билет.

Генеральный директор туристической фирмы "Апсуа Тур" Елизавета Малания, говоря о том, почему раннее бронирование отелей в Абхазии не столь популярно среди туристов, отметила, что это может быть связано с количеством поездов, прибывающих в Абхазию, с авиасообщением, которое в республике отсутствует. Она напомнила, что нужно покупать билеты до Адлера, а они продаются в определенное время.

"У людей, может, нет возможности купить их заранее. Нам надо увеличить количество поездов, прибывающих в Абхазию. Например, я сталкивалась с такой ситуацией, когда люди хотели забронировать жилье в июне месяце, но их поезд из Самары в это время не ходил. У нас поезда с Самары идут в июле. А они хотели приехать прямым рейсом, так как у них трое детей", - говорит она.

Она отметила, что вопрос с открытием аэропорта не решить за один сезон, однако если увеличить количество поездов, которые прибывают на сухумский вокзал, то могло быть больше людей, которые заранее бронировали бы жилье.