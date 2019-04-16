Шесть человек из Абхазии стали студентами вузов МЧС России

Двое из шести студентов будут учиться в Академии гражданской защиты, четверо - в Академии государственной противопожарной службы.

СУХУМ, 16 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Шесть абитуриентов из Абхазии стали студентами профильных вузов МЧС Российской Федерации, сообщил Sputnik министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния.

Двое из шести студентов будут учиться в Академии гражданской защиты, четверо - в Академии государственной противопожарной службы. Такое решение принято по результатам вступительных экзаменов, которые проходили в МЧС Абхазии. Абитуриенты экзаменовались по физике, математике, русскому языку и физкультуре.

"Мы мониторим, сколько людей по каким направлениям уходят на пенсию, поэтому в этом году мы запланировали обучение шести человек, но мы хотим дополнительно попросить добавить еще два места, чтобы через пять лет были заполнены вакансии, которые есть", - отметил глава МЧС.

После создания службы МЧС многие сотрудники были непрофильными, заметил Квициния.

"Эта служба для нас новая, в этом году ей исполняется 13 лет, и поэтому после создания службы мы обратились к нашим коллегам в Россию и готовим специалистов разных направлений. Каждый курсант проходит профильное обучение, ребята проходят подготовку в России, повышают свои навыки, происходит обновление, люди уходят на пенсию, и на их место приходят новые сотрудники", - подчеркнул Лев Квициния.

Если раньше на работу принимались непрофильные специалисты, то теперь есть возможность трудоустраивать людей по профилю, заметил министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии.

Обучение студентов из Абхазии в учебных заведениях российского МЧС предусмотрено Межправительственным соглашением от 2010 года. С 2011 года 35 граждан Абхазии стали выпускниками вузов российского МЧС. Сегодня они проходят службу как в районных подразделениях, так и в центральном аппарате МЧС Абхазии.