Двое спортсменов из Абхазии стали обладателями Кубка России по косики каратэ

Кубок России по косики каратэ, в котором приняли участие 400 спортсменов, проходил с 13 по 14 апреля в городе Екатеринбург.

СУХУМ, 16 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Двое спортсменов из Абхазии заняли первые места в розыгрыше Кубка России по косики каратэ, сказал в интервью Sputnik президент Федерации по косики каратэ Абхазии Демис Адлейба.

© Фото : Ralf Reinecke Победный путь: успехи абхазских спортсменов в 2018 году

Обладателями Кубка России по косики каратэ стали София Авидзба (в возрастной категории 10-11 лет, в весе свыше 40 килограммов) и Дмитрий Адлейба (в возрастной категории 8-9 лет, до 30 килограммов).

Оба спортсмена стали победителями, выступая в личном первенстве, провели на соревнованиях по три боя. Дмитрий Адлейба отличился и в командном первенстве, он выступал за сборную команду "Сибирь", где занял первое место.

"За Абхазию он не выступал, потому что в командном первенстве есть свои условия, у нас не хватило количества спортсменов, поэтому он представлял сборную команду "Сибирь" и вместе с ней стал обладателем Кубка", - рассказал Демис Адлейба.

В Кубке России по косики каратэ приняли участие 400 спортсменов от 8 до 40 лет, которые разыграли 135 комплектов наград в пяти дисциплинах. В течение двух дней каратистам предстояли соревнования по ката, командным ката, ката бункай, кумите и командное кумите.

Кубок России считается крупнейшим соревнованием для российских каратистов. Кроме медалей, спортсмены борются за рейтинговые очки, которые влияют на попадание в сборную России и путевки на мировые старты. Турнир носит статус открытого, в этом году в нем участвовали команды из Туниса, Абхазии и Донецка.