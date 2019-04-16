"Полосой разведчика": российские военнослужащие в Абхазии освоили спецмаршрут

Учения прошли в рамках лагерного сбора в условиях горно-лесистой местности на полигоне "Цабал".

СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Сотни разведчиков российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии прошли "Полосу разведчика" - специальный маршрут протяженностью более одного километра, включающий в себя 23 препятствия, об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

© Foto / Пресс-служба ЮВО Огненный вал: российские военные в Абхазии провели учения

Военнослужащим пришлось выполнять боевые задачи в сложных географических и психологических условиях. Для этого использовался специальный учебно-тренировочный комплекс, созданный на основе опыта действий в современных вооруженных конфликтах.

Среди препятствий, которые было необходимо преодолеть - задымленный участок, подъем по отвесной скале и громкие шумовые воздействия имитационных средств.

Наиболее сложными препятствиями считаются скалодром, воздушная и водная переправы, а также участок подземных коммуникаций протяженностью до 30 метров.

Разведчики также сдали экзамены по владению приемами армейского рукопашного боя и использованию современных комплексов разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец".

Для проведения лагерного сбора было задействовано более 60 единиц военной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82АМ и бронированные разведывательные машины "Дозор".