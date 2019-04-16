Очередной этап приема мраморного клопа начался в Абхазии с 15 апреля 2019 года.

СУХУМ, 16 апр – Sputnik. Около одной тонны мраморного клопа собрали в Очамчыре и Ткуарчале, рассказал на радио Sputnik Абхазия председатель рабочей группы по приему и оплате механического сбора клопа Артуш Сарибекян.

© Sputnik Бадрак Авидзба Минсельхоз России выделил Абхазии новую партию препаратов по борьбе с клопом

"Вчера мы принимали в Очамчыре, сегодня - в Ткуарчале. В Очамчыре собрали 505 килограммов вредителя, в Ткуарчале – 446 килограммов. Прием там закончился только что", - отметил Сарибекян.

Очередной этап приема мраморного клопа подходит к завершению, и в ближайшие дни планируется охватить Гулрыпшский и Сухумские районы, добавил он. Сарибекян также подчеркнул, что жители восточной части Абхазии в сравнении с западной, больше проявляют активность в борьбе с этим вредителем.

В 2018 году за весь период весеннего сбора клопа было собрано около пяти тонн, в 2019 году, по прогнозам Сарибекяна, будет около трех тонн. Следующий этап сбора этого вредителя начнется осенью.

27 февраля премьер-министр Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение о мерах, направленных на борьбу с коричневым мраморным клопом, угрожающим сельскохозяйственным культурам Республики Абхазия.

В соответствии с распоряжением Минсельхозу Абхазии было поручено создать рабочую группу для организации мероприятий по приему мраморного клопа и выплаты денежных средств населению. Кроме того, Кабмин Абхазии установил плату за один килограмм собранного мраморного клопа в размере одной тысячи рублей.