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Мяч в воздухе: футбольные клубы "Самурзакан" и "Рица" сыграли вничью

© Foto / Виталий Фидаренко
В Абхазии
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Темы:
Чемпионат Абхазии по футболу (22)
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Встреча в рамках третьего круга чемпионата Абхазии по футболу между командами "Самурзакан" и "Рица" состоялась на стадионе города Гал во вторник 16 апреля.

СУХУМ, 16 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Матч между ФК "Самурзакан" и ФК "Рица" завершился ничьей со счетом 2:2, рассказал корреспонденту Sputnik директор футбольной лиги Абхазии Виталий Федоренко во вторник 16 апреля.

"Поле по-прежнему остается в плохом состоянии, и все происходило в основном со стандартов. Мяч в центре не держался, все время был вверху. Первый тайм закончился со счетом 1:1, и два гола забили во втором тайме", - сказал Федоренко.

Авторами голов стали игрок "Самурзакана" Василий Матуа, который забил два мяча в ворота соперников на 45 и 90 минутах, по одному голу забили Инар Гамисония на 40 минуте и Виктор Пимпия - на 49 минуте.  

Темы:
Чемпионат Абхазии по футболу (22)


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