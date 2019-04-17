Итоги "Тотального диктанта" подведены в Абхазии

В акции "Тотальный диктант", которая прошла в пяти городах Абхазии в субботу 13 апреля, приняли участие 140 человек.

СУХУМ, 17 апр – Sputnik, Бадри Есиава. По итогам "Тотального диктанта", прошедшего в Абхазии в субботу 13 апреля, пять человек получили оценку "отлично".

Помощник координатора проекта Анжела Кове рассказала, что в столице республики диктант написали 84 человека, десять - в Очамчыре.

"В столице на пятерку диктант написали двое, 20 человек – на "хорошо", 26 – на тройку, остальные двойки. Из десяти человек в Очамчыре на пятерку написал один человек, четверо на "хорошо" и "удовлетворительно", была всего одна двойка", - отметила Анжела Кове.

В Пицунде и Гагре в общей сложности в "Тотальном диктанте" участвовало 30 человек. Пятерок там не было, рассказала член общества "Славянский дом" Гагрского района Елена Шестакова. В Гудауте двое из шестнадцати написали диктант на "отлично", отметила президент культурного фонда "Апсны-Русь" Татьяна Леонова.

Текст "Тотального диктанта" был намного легче в сравнении с прошлогодним, подчеркнула в беседе с корреспондентом Sputnik организатор "Тотального диктанта" в Абхазии, председатель правления фонда Русского культурного центра в Абхазии Наталья Каюн.

"Наш диктатор звездный, как мы его называем, Ираклий Хинтба прекрасно справился со своей ролью и замечательно прочитал текст с точки зрения четкости, доступности, деления всех частей на логические моменты. В принципе, мы проведением "Тотального диктанта" довольны, но участников, к сожалению, было меньше, чем в прошлом году", - сказала Каюн.

Уменьшение количества жителей и гостей Абхазии, которые испытали свои знания в "Тотальном диктанте", Каюн связывает с тем, что многие выпускники школ были заняты на олимпиадах. При этом она подчеркнула, что уровень написания диктанта был значительно выше, чем в прошлом году.

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"Изменилась культуры письма, оформление текста, и даже выбор псевдонимов показывает, что мы идем вперед. Если раньше участники диктанта подписывались названиями животных, блюд – абыста, лобио, например, то в этом году в основном выбирали имена знаменитых писателей", - добавила Каюн.

В "Тотальном диктанте" 2018 года в Сухуме участие приняли более ста человек.