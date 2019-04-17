Художественной выставкой отметят в Абхазии День защиты памятников

СУХУМ, 17 апр – Sputnik, Бадри Есиава. В Национальной картинной галерее в Сухуме в четверг 18 апреля откроется выставка, приуроченная к Международному дню памятников и исторических мест, рассказала министр культуры и историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия на пресс-конференции на АГТРК в среду 17 апреля.

© Sputnik Томас Тхайцук Символическая аренда и жесткие наказания: защита памятников в Абхазии

"Я хочу поздравить всех с этим праздником, который отмечается уже 35 лет. Он был учрежден по инициативе ЮНЕСКО для того, чтобы напомнить нам о хрупкости памятников, и они несут колоссальное количество информации", - сказала Арсалия и пригласили всех желающих посетить выставку в Национальной картинной галерее.

На выставке, которая начнет работу в 12:30, будут представлены полотна художников из собраний Картинной галереи Абхазии с изображением памятников разных периодов, архивные и современные фотографии, макеты сооружений.

После того как Министерство культуры было реорганизовано в Министерство культуры и историко-культурного наследия, добавила Арсалия, одним из важных направлений стала международная деятельность, направленная на защиту памятников. В пример она привела участие Минкультуры республики в ежегодном Санкт-Петербургском форуме, самом крупном фестивале "Интермузей". Четвертый год подряд Абхазия становится площадкой для совместной с Министерством культуры России международной конференции.

Посланием свыше для всего мира назвал пожар в соборе Парижской Богоматери замминистра культуры и историко-культурного наследия Абхазии Батал Кобахия.

"Это некий месседж сверху, чтоб мы обратили внимание на то наследие, которое мы имеем. Человек без прошлого не может думать о будущем", - сказал Кобахия.

Абхазия – это территория, где представлены практически все этапы человеческого становления, и жители республики должны это ценить и беречь, уверен он.

Кобахия о создании Общества защиты памятников: из серии "мечты сбываются">>

Недавно, добавил Кобахия, в Сухуме повредили крышу одного из объектов историко-культурного наследия во время ремонта. Работы эти были приостановлены.