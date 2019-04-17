"Гагра" одолела "Динамо" в матче чемпионата Абхазии по футболу

Матч XIII тура чемпионата Абхазии по футболу между "Гагрой" и "Динамо" состоялся на гагрском стадионе имени Даура Ахвледиани.

СУХУМ, 17 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Футбольный клуб "Гагра" обыграл сухумское "Динамо" со счетом 2:0 в рамках тринадцатого тура чемпионата Абхазии по футболу, рассказал корреспонденту Sputnik директор футбольной лиги Абхазии Виталий Федоренко.

Мячи в этом матче были забиты в начале и в конце встречи, счет открыл Нугзар Ханагуа на шестой минуте, и на 90-й минуте игры второй гол забил игрок "Гагры" Леван Ладария.

"Была футбольная погода, дождя не было, ничего не мешало футболистам показать хорошую игру. Матч получился интересным, ребята показывали хороший корректный футбол, игроки переходили центр поля за счет красивых пасов, сумбура на футбольном поле не было. Команды сыграли очень достойно, зрители остались довольны игрой", - отметил Федоренко.

После этого матча "Гагра" набрала 27 очков и заняла вторую строчку в турнирной таблице чемпионата страны по футболу. В тринадцати турах гагрские футболисты одержали восемь побед, три раза сыграли вничью и дважды уступили, забили 28 и пропустили 12 голов.

По итогам 13 туров, "Динамо" находится на последней строчке турнирной таблицы, в активе команды три очка, при этом уступили в 12 играх, в одной игре им удалось одержать победу. Соотношение забитых и пропущенных мячей внушительное – семь забитых к 40 пропущенным.

В чемпионате Абхазии по футболу принимают участие шесть команд: футбольные клубы "Нарт", "Гагра", "Рица" "Афон", "Самурзакан" и "Динамо" Сухум.