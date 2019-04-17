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Арсалия: нужен реестр нематериальных культурных ценностей Абхазии

© Sputnik Екатерина Чеснокова
В Абхазии
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Пресс-конференция руководства Министерства культуры и историко-культурного наследия Абхазии прошла на АГТРК в среду 17 апреля.

СУХУМ, 17 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Абхазии нужно разработать реестр нематериальных культурных ценностей, заявила министр культуры и историко-культурного наследия республики Эльвира Арсалия в среду 17 апреля.

"Темпы современной жизни постепенно наносят ущерб нематериальным культурным ценностям, к которым относятся язык, песни, устное творчество, обряды, танцы, ремесла. ЮНЕСКО в последние десять лет активно занимается этим вопросом и на сегодняшний день более 200 стран оказались под  защитой этой организации", - сказала Арсалия.

Она добавила, что Абхазии, вероятно, в ближайшие годы не удастся попасть в список этих стран, но ей определенно стоит прислушаться к рекомендациям ЮНЕСКО по поводу принятия закона о сохранении нематериального культурного наследия. Прежде, отметила она, необходима обсуждение этой темы в обществе.

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В случае принятия такого закона, в работу по подготовке реестра нематериальных культурных ценностей Абхазии, уверена министр, необходимо подключить ученое сообщество Абхазии.

Замминистра культуры Абхазии Батал Кобахия в свою очередь отметил, что в республике необходимо принять закон о ввозе и вывозе движимых культурных ценностей.

"Мы уже обратились в Парламент с инициативой о создании закона о ввозе и вывозе культурных ценностей. Надо знать, как они перемещаются, чтобы Россия тоже признала наш закон и пресечь незаконное перемещение культурных ценностей", - подчеркнул Кобахия.

Принятие такого закона Абхазии необходимо, добавил он.

Теги:
Абхазия, культура, реестры, Эльвира Арсалия


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