Минкульт Абхазии оценил страховую стоимость памятников культуры

СУХУМ, 17 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Минкульт Абхазии впервые оценил страховую стоимость около 150 памятников культуры республики, рассказал на пресс-конференции в Сухуме замминистра культуры и историко-культурного наследия Абхазии Батал Кобахия в среду 17 апреля.

© Foto / Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Реестр историко-культурного наследия Абхазии пополнится на 400 объектов

"Мы впервые провели оценку страховой стоимости около 150 объектов. Например, человек поломал дверь в каком-то объекте, страховая стоимость которого один миллион рублей, а реставрация этой двери, скажем, 128 тысяч рублей", - объяснил Кобахия.

В список этих объектов вошли, в основном, самые посещаемые памятники культуры Абхазии. Кобахия добавил, что Кабинет министров республики предложил Минкультуры пополнить этот список в рамках новой целевой программы по инвентаризационной стоимости в 2020 году.

Всего в Государственном списке недвижимых объектов историко-культурного наследия Абхазии входят 1535 объектов. Сто из них планируют перевести в категорию особо ценных, в том числе, Моксвкий, Илорский и Лыхнынский храмы, Хашупсинскую крепость.

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Кобахия также пояснил, что не все объекты историко-культурного наследия республики находятся на балансе Минкультуры. По закону, ответственность за охрану и поддержание технического состояния памятников культуры, которые входят в категорию особо ценных, несут республиканские органы, за те, что входит в категорию ценных – местные органы самоуправления.